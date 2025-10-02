Předplatné

Evropská liga ONLINE: Šulc nedal za Lyon penaltu! Karabec asistoval, Horníčkova nula na Celtiku

Český záložník Adam Karabec v dresu Lyonu
Český záložník Adam Karabec v dresu LyonuZdroj: ČTK / AP / Laurent Cipriani
Martin Vitík v utkání s Freiburgem
Martin Vitík v utkání s Freiburgem
Lukáš Horníček (brankář) v akci na Celticu
Martin Vitík vyváží míč
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
Evropská liga
Hutnou porci 18 zápasů nabízí čtvrteční program hlavní fáze Evropské ligy. V první várce Boloňa s obráncem Martinem Vitíkem remizovala 1:1 s Freiburgem. Lukáš Horníček v brance Bragy vychytal výhru a čisté konto na hřišti Celtiku. Od 21.00 se francouzský Lyon, za který hrají v základní sestavě Pavel Šulc a Adama Karabec, pouští do souboje se Salcburkem. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Evropská liga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Braga22003:06
2Lille22003:16
3Plzeň21104:14
4Real Betis21104:24
5Freiburg21103:24
6Panathinaikos21015:33
7Záhřeb11003:13
8Midtjylland11002:03
9Stuttgart11002:13
10FC Porto11001:03
11Genk11001:03
12Lyon11001:03
13Aston Villa11001:03
14GA Eagles21012:23
15AS Řím21012:23
16Brann21012:23
17Young Boys21013:43
18Fenerbahce21013:43
19Ludogorets21012:33
20FCSB21011:23
21Nottingham Forest10102:21
22CZ Bělehrad10101:11
23Ferencváros10101:11
24PAOK10100:01
25M. Tel-Aviv10100:01
26Boloňa20111:21
27Celtic20111:31
28Basilej10011:20
29Celta Vigo10011:20
30Feyenoord10010:10
31Salcburk10010:10
32Rangers10010:10
33Nice20022:40
34Sturm Graz10010:20
35Utrecht20020:20
36Malmö20021:50
  • Osmifinále
  • Play-off

