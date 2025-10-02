Evropská liga ONLINE: Šulc nedal za Lyon penaltu! Karabec asistoval, Horníčkova nula na Celtiku
Hutnou porci 18 zápasů nabízí čtvrteční program hlavní fáze Evropské ligy. V první várce Boloňa s obráncem Martinem Vitíkem remizovala 1:1 s Freiburgem. Lukáš Horníček v brance Bragy vychytal výhru a čisté konto na hřišti Celtiku. Od 21.00 se francouzský Lyon, za který hrají v základní sestavě Pavel Šulc a Adama Karabec, pouští do souboje se Salcburkem. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Evropská liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|3
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|7
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|11
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|15
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|18
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|19
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|22
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|25
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off