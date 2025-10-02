Předplatné

Evropská liga ONLINE: Vitík čelí Freiburgu, Horníček na Celticu. Kaloč proti Betisu

Martin Vitík vyváží míč
Martin Vitík vyváží míčZdroj: Profimedia.cz
Český obránce Martin Vitík z Boloni v zápase proti Aston Ville
Český brankář Lukáš Horníček ve službách Bragy rozehrává míč
Český záložník Adam Karabec v dresu Lyonu
Fotbalisté Lyonu se radují z gólu, na kterém měl podíl Pavel Šulc (druhý zprava)
Hutnou porci 18 zápasů nabízí čtvrteční program hlavní fáze Evropské ligy. Vedle večerního duelu fotbalistů Plzně s Malmö se nabízí i další atraktivní duely pro české fanoušky. Boloňa s obráncem Martinem Vitíkem doma hostí Freiburg. Lukáš Horníček v brance Bragy startuje na hřišti Celtiku. Od 21.00 se francouzský Lyon, za který hrají Pavel Šulc a Adama Karabec, pouští do souboje se Salcburkem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Panathinaikos11004:13
2Záhřeb11003:13
3Midtjylland11002:03
4Ludogorets11002:13
5AS Řím11002:13
6Lille11002:13
7Stuttgart11002:13
7Freiburg11002:13
9FC Porto11001:03
10FCSB11001:03
10Lyon11001:03
12Aston Villa11001:03
13Genk11001:03
14Braga11001:03
15Nottingham Forest10102:21
16Real Betis10102:21
17Celtic10101:11
17Plzeň10101:11
19CZ Bělehrad10101:11
20Ferencváros10101:11
21PAOK10100:01
22M. Tel-Aviv10100:01
23Basilej10011:20
24Brann10011:20
25Malmö10011:20
26Celta Vigo10011:20
27Nice10011:20
28Feyenoord10010:10
29Utrecht10010:10
30Rangers10010:10
31GA Eagles10010:10
32Boloňa10010:10
33Salcburk10010:10
34Fenerbahce10011:30
35Sturm Graz10010:20
36Young Boys10011:40
  • Osmifinále
  • Play-off

