Slovácko čeká dřina v „komunismu“. Nováček v Evropě je odhodlaný uspět

Historický moment pro malý klub z Uherského Hradiště je tady. Svědíkův tým ukáže svůj poctivý, kondičně náročný fotbal Evropě. Konkrétně druhému celku posledního ročníku bulharské ligy. Těžký sok na svalení. „Má velmi kvalitní hráče,“ zjistil kouč Martin Svědík. V každém utkání však myslí na výhru. I tentokrát. „Je to těžký soupeř, ale my taky nejsme lehký,“ upozorňuje kapitán Michal Kadlec.

Do Bulharska se výprava přesunula ve středu dopoledne charterovým letem z Brna. Doma zůstali lehce zranění Šašinka s Tomičem. Na palubě nechyběl záložník Milan Petržela, ovšem jeho start od začátku je nereálný. Palec u nohy mu zkomplikoval konec přípravy. Na část utkání však připraven bude. „I kdyby naskočil na třicet minut, můžeme využít jeho rychlost. Navíc pomůže v kabině. Klukům poradí, zklidní to a udělá atmosféru,“ věřil stoper Stanislav Hofmann.

Většina hráčů je na evropské scéně za nováčky. Vzhlížet mohou k Petrželovi s Kadlecem, kteří nabrali v pohárech moře zkušeností. Těmto dvěma se kolena rozhodně nerozklepou. „Když jsem se před dvěma lety do Slovácka vracel, už jsem v to ani nedoufal,“ vážil si Kadlec cesty přes čtvrté místo v lize do dnešní bitvy v Plovdivu. „Pro některé kluky bude všechno poprvé. Let, předzápasový trénink na místě, pobyt na hotelu až do večera. Doufám, že jsme formu dobře vyladili. Je to ostrý start, ale na jaře jsme si vyzkoušeli co to je hrát každé tři dny. Uděláme maximum pro postup,“ ujistil.

Bude to chtít porvat se nejen se zdatným protivníkem, ale také s místními podmínkami. „Tráva není jako u nás,“ informoval Šumulikoski, jenž vyrazil do Bulharska na inspekci. Poté hráče seznámil s tím, co je čeká. Nepotěšil je. „Myslel jsem, že hřiště bude lepší. Šumi říkal, že je tvrdé, flekaté. Nic moc. K tomu má být přes třicet stupňů, nic příjemného,“ poznamenal s obavami Hofmann.

Po pátečním návratu hned v sobotu vyrazí Kadlec a spol. na štreku do Liberce k nedělnímu ligovému duelu. „Vyšlo nám to snad nejhůř, jak mohlo. Začátek máme hrozný,“ ulevil si Hofmann. „Fyzicky to zvládneme, ale na takové cestování devadesát procent mančaftu zvyklé není. Ale co se dá dělat,“ shrnul smířlivě.

