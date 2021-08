Bílek: Žádná euforie. Mosquera bojoval jako lev, Beauguel má svalové zranění

Hrubá stavba úspěšně stojí, teď ještě příští týden nahodit omítku a zastřešit. Plzeň si po kultivovaném výkonu veze do Bulharska postupově velmi nadějný výsledek. CSKA Sofii v prvním zápase play off Konferenční ligy svalila 2:0 a jen potvrdila, že na domácím hřišti jí to v sezoně lepí. V Doosan Aréně zvládla vítězně všech pět soutěžních vystoupení a je o kus blíž bonusu 75 milionů korun. Auditorium bavil výtečný Radim Řezník. Góly ale stříleli jiní – Milan Havel, byť z ofsajdového postavení, a Jhon Mosquera. „Žádná euforie ale není, soupeř bude doma velmi nebezpečný,“ předpokládá trenér Viktorie Michal Bílek. Odveta se hraje příští čtvrtek v Sofii.

Jste spokojený s výsledkem 2:0?

„Do utkání jsme dobře vstoupili, soupeře jsme dostali pod tlak dobrým presinkem. Dělal jim trošku problémy, nedokázali z toho vyjít, takže jsme si vytvořili tlak. Dobře jsme drželi míč, vstřelili jsme první branku. Byť je Sofia velmi dobré mužstvo a doma bude daleko nebezpečnější, tak jsme utkání dokázali vyhrát. Hrozně důležitá je druhá branka, která nám dává naději do odvety. Ale je to pořád poločas, žádná euforie není. Samozřejmě jsme spokojeni, jak to kluci odpracovali, je potřeba takhle pokračovat. Uhráli jsme výborný výsledek, ale je potřeba se na odvetu opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně."

Potěšili vás výkonem krajní obránci Řezník s Havlem?

„Při první brance jeden nahrával, druhý zakončoval, takže super. Milan Havel nehrál v Liberci, malinko jsme ho šetřili. Předtím měl skoro měsíční pauzu, tak jsme nechtěli, aby toho odehrál tolik. Na jeho postu se chytil Radim Řezník, jeho formy jsme taky chtěli využít. Havel hrával na levém obránci v Bohemians, dokonce i s Mosquerou. Nebylo to pro něj nic nového. Oba si s tím poradili dobře. Jsem spokojený, směrem nahoru byli aktivní a splnili, co jsme od nich očekávali.“

Bylo velkou komplikací, že nemohl do zápasu nastoupit Jean-David Beauguel?

„Bogy se zranil na tréninku, má lehčí svalové zranění, určitá komplikace to byla. Nedalo se nic dělat. Chorý to zvládl velmi dobře, byl platný. Věřím, že Bogy bude brzy v pořádku.“

Nakolik mužstvu pomáhá konstruktivní rozehrávka Dominika Janoška?

„Rozhodně. Byl hodně aktivní, dost na míči, rozehrával naše akce. Má dobrou kopací techniku, dobře vidí hřiště. Jeho fotbalovost nám hodně pomáhá.“

Konečně se chytil Jhon Mosquera. Věříte, že to pro něj bude zlomové utkání?

„Pevně tomu věřím. Neměl dobrou výkonnost, ale drželi jsme ho v sestavě, protože víme, co v něm je. Bojoval jako lev. Věřím, že k bojovnosti přidá ještě fotbalovost a bude daleko platnější.“

Složil jste zcela novou obrannou čtyřku. Byl to risk?

„Trochu ano. Stoperská dvojice Kaša s Pernicou odehrála zápas v Liberci velice dobře, nechtěli jsme do toho sahat. Kuba Brabec po mistrovství Evropy vůbec netrénoval, kromě posledního utkání sehrál všechny zápasy, malinko si odpočinul. Jsem přesvědčený, že stále bude platným hráčem.“

Neváhal jste nasadit Adriela Ba Loua. Stojíte si za svým rozhodnutím i po utkání?

„Ano. Odehrál dobré utkání, poctivě se vracel, hrál jako v posledních zápasech, byl platný.“

Co vám první utkání ukázalo o Sofii?

„Asi až u nich nás budou zlobit, jejich ofenziva je velmi silná, mají rychlé pohyblivé hráče. Jakmile mají kousek prostoru, je těžké je chytat. Je to tým, který se nově tvoří, doma budou velmi nebezpeční.“