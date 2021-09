Jablonec - Kluž 1:0. Skvělý vstup do EKL! Pilař rozhodl z penalty

Petr Rada před vstupem Jablonce do Konferenční ligy • ČTK/Petrášek Radek

Petr Rada před vstupem Jablonce do Konferenční ligy • ČTK/Petrášek Radek

Petr Rada před vstupem Jablonce do Konferenční ligy • ČTK/Petrášek Radek

Václav Pilař poslal Jablonec do vedení z pokutového kopu • ČTK / Radek Petrášek

Bravo, bravo, bravo. Jablonec vstoupil do základní skupiny Konferenční ligy skvěle, když doma porazil ošidnou Kluž 1:0. O cenné výhře 1:0 nad rumunským mistrem rozhodl po zkratu kapitána hostí Maria Camory v reprezentační formě hrající Václav Pilař z pokutového kopu. V příštím kole za čtrnáct dní čeká svěřence Petra Rady výjezd do holandského Alkmaaru.

Podruhé ve své historii hraje Jablonec základní skupinu evropské soutěže. V sezoně 2018/19 to byla Evropská liga a v konkurenci Rennes, Dynama Kyjev a Astany obsadil s pěti body poslední místo. Tentokrát by to mohlo být v Konferenční lize o hodně lepší, alespoň podle prvního utkání proti Kluži soudě. Severočeský tým předvedl proti šampionovi Rumunska slibný výkon a zaslouženě zvítězil 1:0.

Zelenobílí na nic nečekali, šlápli do soupeře hned od začátku. Už po pár minutách uháněl po skvělé individuální akci a finální přihrávce Václava Pilaře na gólmana Dominik Pleštil, jenže zazmatkoval a vysoko přestřelil. Trenér Petr Rada, který ve slušivém bomberu zápasem podle svého dobrého zvyku žil naplno, jen bezmocně spráskl rukama.

Gól byl blízko i po rohovém kopu, kdy se ke střele z otočky dostal stoper Jaroslav Zelený, jenže proti ní se skvělým zákrokem vytáhl brankář Cristian Balgradean. Uff, to byla škoda…

Staronový trenér Kluže Dan Petrescu před zápasem přiznal, že by byl spokojen s bodem – a nešlo jen o zdvořilostní frázi. Zkušený a stabilní tým, v jehož základní sestavě nastoupilo sedm pamětníků neúspěšného play off Ligy mistrů se Slavií z léta 2019, měl před domácími viditelný respekt a myslel hlavně na to, jak neinkasovat. Jak je ostatně jeho dlouhodobým zvykem.

Pragmatický plán se však hostům zhroutil hned zkraje druhé půle. Jejich kapitán Mario Camora si zahrál na volejbalistu, vyrazil rukou míč mířící do branky a byl vyloučen. Dalším logickým trestem byl pokutový kop, který Pilař suverénně proměnil a poslal Jablonec do vedení.

Hotovo nicméně nebylo, Kluž prostřídala, přidala na tempu a Rachid Bouhenna měl po standardní situaci na noze vyrovnání. Jenže gólman Jan Hanuš jeho zakončení z bezprostřední blízkosti zázračně zneškodnil. A zachránil svému týmu pořádně hodnotné tři body.