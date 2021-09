Spokojený Rada: Pilař má formu na reprezentaci. Ať mě to trefí u lajny

Byť Jablonec hrál proti Kluži téměř celý druhý poločas přesilovku, byly to nervy až do poslední minuty nastavení. „Já proti deseti hraju nerad, protože je to ošidné,“ přiznal trenér Petr Rada, když už bylo po všem. Zelenobílí vedení 1:0 uhájili a do základní skupiny Konfereční ligy vykročili pravou nohou.

Jak vítězný vstup do skupiny Konferenční ligy hodnotíte?

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Byl jsem spokojený hlavně s prvním poločasem, vstup do druhé půle už byl trochu vyrovnanější a po vyloučení soupeře jsme měli pasáž patnáct minut, kdy jsme tahali za kratší konec, nebyli jsme dobře organizovaní. Uklidnili jsme se až v závěru po střídáních, měli jsme rozhodnout už v prvním poločase. Vstup do soutěže je vždycky těžký, máme tři body proti kvalitnímu soupeři a jsme spokojení.“

Co byste řekl k výkonu Václava Pilaře, autora vítězné branky?

„Venca je pro nás v současné době hodně důležitý hráč. Měl trošku zdravotní problémy, tak jsme ho po dohodě, kterou spolu máme, nechali v neděli odpočinout, aby byl na tento zápas. S Karvinou hrál Tomáš Malínský a dal branku, proti Kluži si to vyměnili. Je vidět, že to je zkušený hráč, nezalekne se žádného soupeře.“

Hraje v reprezentační formě?

„Myslím si, že určitě. Věk by v tomto případě neměl hrát roli, vždy by měla rozhodovat výkonnost. Vašek nastupuje pravidelně, my jsme s ním spokojení. Jestli je v nominaci, je už věc jiného trenéra.“

V nadsázce jste říkal, že chcete hlavně každý zápas v Konferenční lize přežít. Jak vám bylo při šanci Kluže v poslední minutě nastavení?

„Pro mě bylo nejvíc náročné to, že soupeř šel do deseti. Já proti deseti hraju nerad, protože je to ošidné. Pokud dostanete branku, celý výkon se znehodnotí, takže bych byl možná radši, kdybychom hráli proti jedenácti. Samozřejmě prožívám každý zápas a byly tam situace, které mě dovedly trošku rozohnit, protože jsme soupeře neobsazovali, nebyli jsme důslední. Jedna taková nás mohla připravit o vítězství. Ale už jsem to někde říkal: Pan Lasica to měl, jak bych si to přál taky. Umřel na jevišti. Jestli mě to má jednou trefit, ať je to u lajny.“ (s úsměvem)

Co jste říkal na zákrok Jana Hanuše z 65. minuty proti střele Rachida Bouhenny?

„Asi to byl zlomový zákrok, který nás udržel ve vedení. Gólman je tam sice od toho, aby něco chytil, ale Hany má teď pro nás hodně důležitou roli. Má dobrou formu, prokazuje to v lize i v Evropě.“

Na svou šanci v Jablonci musel dlouho čekat. Vrací mu teď fotbal to, že byl trpělivý?

„Ve fotbale musíte být někdy trpělivý. Pokud nebudete, můžete hodně ztratit. Hany teď ví, že jsem mu nekřivdil. Udělali jsme ho, když už tady byl Vlasta Hrubý, který nás tehdy držel. Hany za mnou pak kolikrát přišel, že by chtěl odejít a chytat někde jinde, ale já jsem mu říkal, že ho neuvolním. Znám ho už z Jihlavy jako výborného charakterního kluka, Vlasta Hrubý to samý. Máme dva vyrovnané gólmany, to musíte, pokud chcete hrát nahoře. Hany momentálně tahá za delší konec, jejich role se vyměnili. Ale oba si vyhoví, jsou to profesionálové.“