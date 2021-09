Trpišovský: Chceme uspět na Feyenoordu i v derby. Změny budou

Přitom zrovna na Feyenoordu jste i vedením klubu oproštěni od velkého tlaku, Jaroslav Tvrdík prohlásil, že Evropa může mít teď na podzim pro Slavii menší význam než domácí soutěž.

„Jsme tu delší dobu a netajíme se tím, že v sestavách vždycky děláme nějaké změny, úpravy, které vychází z typologie zápasu, soupeře, z toho, co nás čeká. Těžko říkat, který z těch dvou zápasů je důležitější, když jedním z nich je Feyenoord a druhým derby. Na tohle se těšíme, je to velké utkání a teď v tuhle chvíli pro nás to nejdůležitější. Nějaké změny oproti Hradci budou, stejně jako v neděli oproti tomuhle utkání. Teď ale nekoukáme, co bude v neděli, chceme uspět tady a teď.“

Jak řešíte obranu? Stále platí, že vinou všech zranění je stoperská dvojice jasná, tedy Aiham Ousou-Tomáš Holeš?

„Je to tak, máme dvojici, která nám momentálně vychází jako nejlepší. Jsou tam ještě nějaké nedokonalosti, které byly vidět i proti Hradci, je to víceméně z nesehranosti, ale oba kluci nám dávají nějaký bonus v rychlosti, pohyblivosti a kreativitě. V tomhle složení jsme silnější v rozehrávce, ale je to i o ostatních hráčích okolo. Uvidíme, bude repre pauza, oba hráči odjíždějí na nároďáky, máme ale v plánu je využít v každém zápase, nemůžeme moc kalkulovat. Náhradní varianty ale připravené máme, jedna je třeba Dan Samek, Lukáš Masopust ve Velvarech ukázal, že má vůdčí schopnosti, pak Alex Bah, Honza Bořil. Teď ale sázíme na ryzího stopera a vedle něj na obojživelníka. Nebo spíš trojživelníka.“

Co vám o soupeři stihl vyprávět Mick van Buren, který je velký fanoušek Feyenoordu?

„Říkal nám toho spoustu, v létě na soustředění v den zápasu Česko-Nizozemsko chodil celý den v holandském dresu, na snídani, na oběd… Pak měl těžký večer. Pořád opakoval, že to není možný. Vyprávěl nám o kulise na De Kuip, o hráčích, o tom, jak je klub představuje, o všem. Vždycky říkal, že nejlepší fanoušci v Evropě jsou po slávistech tady. Myslím, že vím, komu bude fandit, ale nechci mluvit za něj.“

Podle toho, co řekl kolegovi z iDnesu, to vypadá, že vždy domácímu týmu. Čili teď Feyenoordu, pak Slavii.

„Asi zapomněl, že má smlouvu ještě na dva roky…“ (smích)