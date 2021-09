Rada přišel o Doležala. Těsně před zápasem ještě víc bolestivé, hlesl kouč

Jak moc vás trápí, že se vám nedaří dávat góly? Tím spíš, že nebude k dispozici zraněný Martin Doležal.

„Pro nás je škoda každého zraněného hráče, patří mezi ně teď i Martinec. Když to přijde takhle těsně před zápasem, je to ještě víc bolestivé. Gólů moc skutečně nestřílíme, což je náš v současnosti asi největší problém. Herně to není až tak špatné, ale nepadá nám to tam. V šestnáctce nejsme dost klidní nebo přesní, i když šancí máme poměrně dost, třeba i na Celtiku. Aspoň doma jsme mu dali dva góly... Pracujeme na tom, jak obligátně všichni říkají. Potřebovali bychom nějaký zápas, kdyby se to s góly protrhlo, hráčům by to pomohlo. Musíme čekat, i když tady to bude hodně těžké.“

Čím vás Alkmaar upoutal?

„Soupeř je to hodně silný, i když začátek sezony není podle jejich představ. Renomé má. Hrají hodně ofenzivně, to je jejich silnější stránka. Mají spoustu šikovných hráčů dopředu.“

Pomohlo vám v přípravě, že jste se vy i Alkmaar v této sezoně střetli s Celtikem?

„Ano, oba jsme měli stejného soupeře, na jejich domácí zápas jsem se samozřejmě díval, ten je pro nás důležitý. Oba jsme vypadli, i když Alkmaar měl výsledky trošku vyrovnanější (0:2 a 2:1). Stejně jako my nemají začátek ideální, v tomto směru jsme na tom podobně. Jablonec se sem vrací, poprvé s Alkmaarem vypadl, i když tady měl Lafata velké šance. Chtěli bychom tady uspět.“

Už jste to zmínil, Alkmaar se zatím spíš trápí. Je to ideální příležitost zde uspět?

„Evropské poháry jsou jiná soutěž než liga, kde se všechny týmy dobře znají. Rozlišoval bych mezi tím.“

Jak jste spokojen s integrací Davida Housky a proč se zatím nedostala do základní sestavy žádná jiná z letních posil?

„David se k nám sice připojil až po soustředění, takže začátek měl složitější, ale jinak je to hotový hráč, který má zkušenosti a optimální věk. To, že do sestavy zapadne, jsme věděli, tuhle pozici jsme potřebovali vyřešit. Další noví hráči nedostávají tolik příležitostí, protože zatím nejsou konkurenceschopní těm, co tady byli před nimi. I když třeba Tomáš Malínský o sestavu bojuje. Ale všichni jsou plnohodnotní, zvlášť teď potřebujeme každého zdravého hráče.“

Co říkáte na to, že Václav Pilař ani Tomáš Čvančara nebyli nominováni do reprezentace, respektive jedenadvacítky?

„Jste první, kdo mi to říká, nominace jsem ještě nezaregistroval, nepídil jsem se po tom. Je tam trenér, který o nominaci rozhoduje, je to jeho věc.“