Soupeř Jablonce v problémech. Plná pokladna = zlý start! Kazilo se všechno

PŘÍMO Z NIZOZEMSKA | Alkmaar má to nejhorší za sebou a opět vstoupá vzhůru, věří před zápasem Konferenční ligy s Jabloncem (18:45 na iSport.cz ONLINE). záložník Richard Sedláček, který v rezervě AZ působí už čtvrtou sezonu. „Ještě nevím, zda se na zápas půjdu podívat,“ říká třiadvacetiletý odchovanec Sparty. Pro iSport.cz rozebírá aktuální situaci klubu, který před sezonou opustilo několik klíčových hráčů. To sice znamená plusové položky do rozpočtu, ale zase horší start do sezony.

V jakém stavu momentálně AZ je?

„Po nedělním zápase je to lepší, ale do té doby se moc nedařilo, kazilo se všechno, co šlo. Bylo to dost blbý. Naštěstí se před zápasem s Jabloncem vyhrálo 5:0, atmosféra se trošku zvedla a věřím, že to tak zůstane.“

Jde o nejhorší start do sezony v historii AZ. Projevil se letní odchod mnoha opor?

„Určitě to nějaký vliv má. Navíc důležitým hráčům, kteří zůstali, se tolik nedařilo. Tým inkasoval góly po individuálních chybách, nešlapalo to nějak celkově.“

Která z hvězd, které Alkmaar v létě opustily, schází nejvíc?

„Jednoznačně kapitán Teun Koopmeiners, který byl vůdčí osobností a tým už v takhle nízkém věku usměrňoval. A scházejí rovněž útoční hráči Boadu a Stengs, kteří odešli do Francie. O góly se vždycky postarali. Asi bude chvíli trvat, než si ostatní zvyknou, že už jsou pryč. A vezmou odpovědnost na sebe.“

Musel klub z ekonomických důvodů prodat tolik opor najednou?

„To nedokážu říct, ale nemyslím si to. Tady je to prostě tak nastavené, že se dává šance mladým hráčům, kteří se pak pouštějí do světa. Byla jen otázka času, kdy k tomu dojde, protože ti kluci hráli v áčku už třeba tři sezony, přitom jsou stále hodně mladí, takže je o ně zájem.“

Řada hráčů v létě naopak přišla. Kdo by měl být největší posilou?

„V první řadě gólman Vindahl z Dánska, který přišel jako jednička, náhrada za Marka Bizota. Myslím si, že to byl velmi dobrý transfer, ukazuje se jako velmi dobrý brankář. Navíc mladý, takže i směrem do budoucna to byl dobrý krok. Další noví kluci se zatím moc neukázali, útočník Pavlidis hraje z posil v základu v podstatě jediný.“

Kdo jsou podle vás tři nejdůležitější hráči AZ?

„Stoprocentně střední záložník Fredrik Midtsjö, pro mě nejlepší hráč v týmu. Potom Jesper Karlsson, který se dostává do šancí a dává hodně gólů. To je nejnebezpečnější hráč. A vzadu stoper Bruno Martins Indi, který má hodně zkušeností a tým řídí.“

Je pro klub velká vzpruha, že může hrát už opět na svém stadionu – a navíc opět před diváky?

„Určitě. Minulá sezona byla strašná, na domácí zápasy se muselo jezdit do Den Haagu. Ale už se to srovnalo, v Nizozemsku můžou být opět plné stadiony, všichni se na to těší. Bylo to dlouhé.“

AZ přišlo vlastně kvůli covidu o titul jen vinou horšího skóre, i když vzájemné zápasy s Ajaxem mělo lepší. Brali to tehdy v klubu jako velkou křivdu?

„Zklamání bylo určitě velké, protože v posledních letech se málokdy stalo, že by Ajax někdo takhle stíhal a dvakrát během sezony porazil. Tým šlapal a měl velké ambice, stoprocentně to zamrzelo.“

Jak v klubu berou Konferenční ligu?

„Určitě ji nijak nepodceňují. Jde o evropskou soutěž a ty vždycky bývají hodně důležité. Každý fotbalista je chce hrát a ukázat se. Celý klub je rád, že v Konferenční lize jsme.“

Co vědí o Jablonci?

„V Konferenční lize je hodně klubů, s kterými se jen tak nepotkáte. Určitě si museli zjišťovat o Jablonci hodně informací, i mě se ptali. Český fotbal je tu známý hlavně díky Spartě, Slavii a Plzni, ale například můj trenér Maarten Martens hrál Evropskou ligu jak v Liberci, tak v Jablonci, takže ten to zná.“

Takže jste dělal skauta?

(rozesměje se) „To úplně ne, nešli jsme do detailů, spíš jsme řešili český fotbal. Na čem je založený, na co si dávat pozor. Nějaké informace jsou, takže věřím, že to bude stačit a budeme připravení.“

Chystáte se na čtvrteční zápas jako divák?

„Nad tím ještě přemýšlím, protože máme v pátek mistrák. Když se hraje takhle pozdě večer, trenér není úplně nadšený z představy, že bychom na Jablonec šli se koukat. Takže uvidím, ještě se musím rozmyslet.“

Osobně začínáte v Alkmaaru čtvrtou sezonu. Jak zatím angažmá hodnotíte?

„Je to jak na horské dráze. Začátek nebyl úplně podle mých představ, druhá sezona se povedla, bohužel ji přerušil covid. Hrál jsem pravidelně, dal jsem nějaké góly, prodloužili jsme díky tomu smlouvu, to bylo pozitivní. A když už jsem měl hodně blízko áčku, v přípravě proti Ajaxu jsem se zranil a byl jsem celou sezonu mimo. To byl velký pád dolů. Teď to také nejde podle mých představ, je to nahoru dolů. Vzhledem k tomu, že za nás chodí kluci z áčka, je to náročné.“

Po sezoně vám končí smlouva. Máte už plán, co dál?

„Ještě úplně ne, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v AZ. Sezona bude dlouhá a udělám všechno pro to, abych se ještě ukázal a vybojoval si místo. Každou minutu chci využít na to, abych se po zranění ukázal. S áčkem občas trénuju, v přáteláku většinou dostanu nějaké minuty, trenér Jansen o mně určitě ví.“