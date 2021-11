Jablonec čeká sudí z Rangers-Slavia. Myslím, že si nic nedovolí, věří Krob

Zatímco Ondřej Kúdela odskákal incident v Glasgow desetizápasovým distancem za údajnou rasistickou urážku finského reprezentanta a přišel tak o EURO 2020, mezinárodní kariéra Orela Grinfeelda se rozvíjí vesele dál. A dnes se opět protne s českým fotbalem. UEFA izraelského arbitra delegovala na důležité utkání Konferenční ligy mezi Randers a Jabloncem.

„Myslím, že si nic nedovolí,“ prohlásil nicméně jablonecký bek Jan Krob v předvečer zápasu. „Co se stalo v Glasgow, ať si řeší sami, my se soustředíme na hru. A rozhodčí se podle mě taky soustředí sami na sebe, nemyslím si, že by si v této soutěži měli něco dovolovat a někomu něco oplácet,“ dodal.

Jablonec a rozhodčí, to je přitom v této sezoně na evropské scéně docela téma. Český zástupce cítil křivdu zejména po utkání v Alkmaaru (0:1), kde hosty v úvodu zápasu obral slovinský rozhodčí Rade Obrenovič o evidentní pokutový kop za faul gólmana Peter Vindahla-Jensena na Tomáše Čvančaru. Útočník přitom utrpěl otřes mozku a musel o přestávce střídat.

„Museli jste to vidět až z tribuny, gólman ho oběma rukama trefil do hlavy, jasná penalta. Na téhle úrovni by výkony rozhodčích měly být trošku jiné,“ láteřil tehdy kouč Petr Rada, který má s rozhodčími dlouhodobě problémy. Doma i v Evropě.

„Já si musím dát pozor, mám tři karty a chci Evropu dohrát. Na hřiště za hráči nemůžu, ale na straně budu bojovat, protože nechci, aby nám někdo křivdil,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci s nadsázkou. Po třech žlutých kartách by totiž samozřejmě nesměl na lavičku.

„Já počítám i karty z ligy, ani to nestíhám sledovat. Fortuna na mě vypsala kurzy a živí se na tom. Není to dobrá vizitka, souhlasím, ale v třiašedesáti se už budu těžko měnit. Křivdu prostě neuznám. Čekal bych i trošku cit od rozhodčích, přijde mi, že si na tom už trochu chladí žáhu. Máme Radu, tak ho tam doženeme. Dobře, ať pískají mladí rozhodčí, ale dřív měli k trenérům jiný vztah, diplomatičtější. Teď zvednete ruce a už k vám běží, aby to viděly kamery – teď mu dám. Ale už to musím vydržet,“ pokračoval. „Třeba jsem se rozčiloval doma proti Randers kvůli penaltě, ale pak když jsem to zpětně viděl, uznal jsem, že to písknul správně. To jsou emoce v zápase, pak vychladnete.“

A co Rada říká na Grinfeeldovu nominaci?

„Doufám, že Izraelec to bude chtít odpískat, jak se na mezinárodním poli sluší. Zápas Slavie na Rangers je už pryč, je zbytečné se k tomu vracet. Asi ví, že tam udělal chybu. Kdyby vyloučil domácí hráče, kteří kopali do Kuchty, byl by klid a k ničemu nedošlo,“ prohlásil impulzivní kouč.