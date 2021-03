Rangers – Slavia 0:2. POSTUP do čtvrtfinále EL! Dvě červené pro domácí

Peter Olayinka poslal Slavii do vedení • Reuters

Paráda! Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v odvetě osmifinále Evropské ligy na půdě Glasgow Rangers 2:0 a podruhé za poslední tři sezony postoupili do čtvrtfinále. V souboji lídrů svých domácích soutěží otevřel ve 14. minutě skóre Peter Olayinka a v 74. minutě přidal pojistku Nicolae Stanciu. V této době už domácí hráli bez dvou vyloučených střídajícího Kemara Roofeho a Leona Baloguna. Úvodní zápas před týdnem v Edenu skončil 1:1.

Slavia si zahraje na evropské scéně čtvrtfinále popáté v historii a poprvé od předloňského roku. Pohárovým maximem českého šampiona je semifinále Poháru UEFA z roku 1996. Čtvrtfinálového soupeře přisoudí Pražanům páteční los ve švýcarském Nyonu.

Slávisté protáhli neporazitelnost na 19 utkání. Čerstvému skotskému šampionovi, vedenému bývalým anglickým kapitánem Gerrardem, připravili premiérovou porážku v tomto ročníku Evropské ligy, teprve druhou soutěžní prohru v sezoně a první na domácím stadionu po více než roce.

Slávisté na čtvrtý pokus poprvé vyhráli na evropské scéně dvojzápas po úvodní domácí remíze 1:1. Navázali na minulé kolo, v němž vyřadili po venkovní výhře 2:0 jiného ostrovního soupeře anglický Leicester. Přes skotského soupeře červenobílí postoupili na třetí pokus.

Trenér Slavie Trpišovský překvapil a nasadil základní sestavu bez klasického útočníka. Kuchta začal jen na lavičce. V zahajovací jedenáctce nechyběl uzdravený Olayinka, který kvůli zranění před týdnem střídal.

Pražané potřebovali skórovat a to se jim povedlo už ve 14. minutě. Na Bořilův centr si naskočil Olayinka a hlavou otevřel skóre, byť si brankář McGregor na míč sáhl. Nigerijec skóroval v této pohárové sezoně počtvrté.

Za dvě minuty mohl odpovědět domácí Kent, ale gólman Kolář jeho střelu vyrazil. Ve zbytku první půle převládl na Ibrox Stadium, kam kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru nemohli diváci, boj s řadou osobních soubojů. Před pauzou těsně minul domácí Morelos, na druhé straně se pak hosté marně dožadovali penalty po Simově pádu ve vápně.

Tvrdý zápas pokračoval i po pauze. V 61. minutě trefil Roofe kopačkou do hlavy brankáře Koláře a po sedmi minutách na hřišti byl vyloučen. Hostující gólman na nosítkách opustil trávník a mezi tyče se ve své soutěžní premiéře za „áčko“ červenobílých postavil osmnáctiletý Vágner.

Rangers pokračovali v surové hře a v 73. minutě šli do devíti poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen také Balogun. Z následného přímého kopu zakroutil míč přesně k tyči Stanciu a dal sedmý gól v posledních pěti zápasech, do kterých nastoupil.

Slavia si díky postupu do čtvrtfinále zajistila dalších 1,5 milionu eur (přes 39 milionů korun). Pražané, kteří do Evropské ligy přešli po vyřazení v závěrečném předkole Ligy mistrů, si už v předchozím průběhu této sezony evropských pohárů vydělali hodně přes 300 milionů korun.