Možní soupeři v KL: Spartě hrozí Karabach, Slavia má v osudí Leicester

Letenští díky čtvrteční výhře 2:0 nad dánským mistrem Bröndby obsadili třetí místo ve skupině Evropské ligy za Lyonem a Rangers, což jim vyneslo přesun do vyřazovací fáze nově vzniklé Konferenční ligy. Sparťané budou v osudí pondělního losu, který proběhne tradičně ve švýcarském Nyonu, v pozici nenasazeného týmu pro předkolo play off.

Narazit tak může Vrbova družina na celky, které skončily na druhém místě základních skupin Konferenční ligy, vyjma Slavie. V úvodním kole vyřazovací fáze totiž platí, že na sebe nemohou hrát týmy ze stejné země. Kdo tedy jsou možní protivníci Sparty?

Norské Bodö/Glimt, Maccabi Tel-Aviv z Izraele, řecký PAOK, srbský Partizan Bělehrad, Karabach z Ázerbájdžánu a Randers z Dánska, s nimiž má čerstvou zkušenost Jablonec. Poslední soupeř vzejde z dvojice Tottenham/Vitesse, kdy Spurs musejí dohrát nejprve odložený duel s Rennes, který určí, zda skončí na druhém místě ve skupině anglický, nebo nizozemský celek.

PRVNÍ DOJEM: Postup Slavie po TOP výkonu sezony. Dominantní střed a zase bez Stancia

„Že bych si někoho vyloženě přál, tak to ne. Určitě se na los ale všichni podíváme. Těším se na to a věřím, že to bude soupeř, přes kterého postoupíme dál,“ pravil po čtvrtečním zápase s Bröndby obránce Sparty Dávid Hancko.

Slavia bude v losu předkola play off Konferenční ligy nasazená a v osudí se pro ni skrývají soupeři zvučných jmen. Skotský Celtic, Fenerbahce z Turecka, anglický Leicester, francouzské Marseille, dánský Midtjylland, nizozemské PSV Eindhoven, či rakouský Rapid Vídeň.

„Rád poznávám stadiony a kluby, proto bych chtěl Fenerbahce. Byla by tam neskutečná kulisa, navíc mají krásný stadion,“ prohlásil po remíze 1:1 na Unionu Berlín kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Los úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy proběhne v pondělí ve 14 hodin. Samotné zápasy se pak odehrají 17. a 24. února 2022.