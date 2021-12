ZNÁMKOVÁNÍ Jablonce: elegán Zelený, kreativní Kratochvíl a jalový útok

Až do posledního duelu ve skupině držel Jablonec naděje na to, že si Konferenční ligu zahraje i na jaře. Stačilo jediné - uspět na hřišti Kluže. To se nepovedl. Svěřenci trenéra Petra Rady v Rumunsku padli 0:2 a v Evropě pro letošní ročník končí. Vysoký herní standard opět předvedl stoper Jaroslav Zelený, jenže v útoku to zase vázlo. Podívejte se v GALERII na známkování Severočechů.