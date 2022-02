Sparta v Evropě pro odpustek. Zase Srbové, nejasno kolem Krejčího

Jaro sotva zvedlo oponu a Sparta už se podruhé musí omlouvat svým fanouškům. V prvním případě to zvládla pohárovým čtvrtfinále na Slavii, teď podobnou příležitost skýtá Konferenční liga. Pražané dnes večer vykopnou její play off, na Letné budou čelit sebevědomému Partizanu Bělehrad. Motivace rudých je jasná: připravit si výhodnou pozici do odvety. „Cílem je postup,“ vyhlásil Pavel Vrba. Předchozí srbské hrátky dopadly pro Pražany fiaskem, rozbili se totiž o Crvenou Zvezdu i Suboticu. Teď před nimi leží třetí šance.

Mizerný výkon v Českých Budějovicích a dva odhozené body.

Velmi dobré představení v Edenu a postup do semifinále domácího poháru.

Katastrofální představení s Viktorií a zisk hodně šťastného bodu.

Soudě podle tohoto trendu by dnes Sparta měla očekávanou bitvu s Partizanem zvládnout. K tomu ovšem potřebuje svůj výkon oproti neděli vystupňovat o desítky procent. To minimálně.

„Je to evropský zápas, pro nás velice důležitý. Chceme postoupit, proto potřebujeme v prvním utkání uhrát co nejlepší výsledek,“ pravil bojovně trenér Pavel Vrba.

Velkým rébusem ovšem je, s jakým komandem Letenští vyrazí na zteč. Poslední dvě sestavy se od sebe totiž hodně lišily. „Mladší“ zaskočila favorizovanou Slavii, „starší“ naopak proti Plzni totálně selhala.

„Vy sice říkáte, že se sestavy hodně točí, ale proti Plzni nastoupili stejní hráči jako na podzim doma proti Rangers a Slavii. V úvodu jara máme hodně nabitý program, hraje se co tři dny, proto musíme pracovat se širším kádrem,“ vysvětlil kouč.

Jisté je, že domácí opět nebudou ani zdaleka kompletní. Na marodce zůstávají Casper Höjer, Matěj Pulkrab či Lukáš Juliš, disciplinární trest navíc nepustí do akce ani Tomáše Wiesnera. A to může být problém, pozičně čistou alternativu Vrba k dispozici nemá, pokud by se nerozhodl pro zatím nepříliš prověřeného mladíka Adama Gabriela.

Nabízí se tak varianta, jež Spartě zafungovala už ve druhém poločase pohárového derby. To se na pravý kraj zadní linie posunul ze stopera Martin Vitík a v náročném partu obstál. V úvahu může připadat i sázka na středopolaře Michala Sáčka, který v minulosti na pravém beku odehrál spoustu zápasů.

„Nějaké varianty máme, ale mluvit o nich nebudu,“ zůstal tajemný Vrba.

Ve hře je naopak návrat Ladislava Krejčího mladšího. Klíčový záložník vynechal střet s Viktorií pro svalové zranění, při dobré konstelaci by ale dnes večer nemusel v sestavě chybět.

„Věříme, že bude v pořádku. Je to pro nás strašně důležitý hráč. Ukazuje se to hlavně v těžkých zápasech, kdy potřebujeme hráče, kteří jsou ve výstavbě nadstandardní. Na Slavii to byl právě Láďa Krejčí, který utkání pomohl naklonit na naši stranu. Vypadá to, že by mohl hrát, ale zatím to není stoprocentní,“ informoval letenský kouč.

Jeho svěřence čeká vůbec první jarní bitva na evropské půdě od roku 2017. Sparta tehdy dostala napráskáno v Rostově 0:4 a po domácí plichtě 1:1 v Evropské lize záhy skončila.

Teď Pražané věří v lepší průběh. Navzdory faktu, že se opět srazí se svou nemesis, tedy se srbským fotbalem. Vzpomínky na něj totiž mají extrémně bolestivé. V létě 2017 je do Evropy nepustila Crvena Zvezda, o rok později zase stopku vystavila Subotica…

Dnes Sparta tenhle trend potřebuje změnit a položit pevný základ. I proto, že za týden na ni v Bělehradě kromě soupeře budou čekat i desítky tisíc fanatických fanoušků Partizanu.