Útok? Spíš zkrocení „divokého“ Fenerbahce. Slavia má nahráno, ale...

Před týdnem v Istanbulu se spustil tanec, jaký na jaře ve slávistické ofenzivě předtím ani potom nevířil. Tři góly do sítě Fenerbahce, to je o jeden víc než ve zbývajících čtyřech soutěžních zápasech! Trenér Jindřich Trpišovský je ovšem určitě ten poslední, kdo by si podobný „blázinec“ přál i do čtvrteční odvety prvního kola play off Konferenční ligy. Cesta za postupem povede přes zkrocení divoké povahy soupeře.