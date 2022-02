Na Slavii vyrukuje supertalent (16). Proslavil se radou u penalty

Arda Güler. Tohle jméno si dobře zapamatujte. Za pár let, nebo klidně ještě dřív, se může stát hvězdou světového formátu. Co si budeme povídat, nakročeno má. V šestnácti letech odehrál minulý čtvrtek v Konferenční lize proti Slavii šestnáct minut a hned si připsal asistenci u branky Ferdiho Kadiogla na 2:3. O víkendu pak poprvé v životě nastoupil v základní sestavě Fenerbahce v ligovém duelu s Hataysporem (2:0). Chlapec, který ještě před třemi lety sbíral míče při zápasech mateřského Genclerbirligi, se stává žhavým produktem tureckého fotbalu.

Je typickou desítkou. Výjimečně technicky nadaný, s citem pro průnikovou přihrávku, umí se orientovat v zakončení. Na hřišti mu mozek jede na plné pecky. Pálí mu to. I proto se před dvěma roky přesunul do Fenerbahce. Slavná turecká značka v něm viděla skvělý sportovní i obchodní potenciál. Momentálně jeho tržní hodnota osciluje mezi dvaceti až pětadvaceti miliony korun. I proto se nebojí kluka, co má ještě mlíko na bradě, stále častěji využívat v přímé konfrontaci se špičkovou kvalitou.

Už ve třinácti letech poskytl Arda Güler tureckým reportérům první rozhovor. Traduje se jedna historka. Při zápase milovaného Genclerbirligi s Tranbzonsporem stál za brankou coby podavač míčů. Hosté zahrávali pokutový kop. „Skoč doprava,“ houkl prcek na gólmana. Ten poslechl a penaltu zneškodnil. „Byl jsem velmi vzrušený. Srdce mi bušilo. Trabzonspor zahrával penaltu a já slyšel nějaký vnitřní hlas. Vyzval jsem našeho brankáře Hopfa, aby šel do pravé strany. Když střelu chytil, byl to skvělý pocit,“ culil se.

Jeho idoly jsou legendární Brazilec Alex de Souza, který ve Fenerbahce strávil osm dlouhých let a stal se klubovou legendou. Druhý v řadě je jeho současný spoluhráč Irfan Kahvecí.

„Alex byl v raném věku můj nejoblíbenější hráč. Irfan zase vyrostl v infrastruktuře Genclerbirligi. Mám k němu blízko,“ popisuje.

Pokud dnes nastoupí do odvety proti Slavii, připíše si v šestnácti letech už osmý start za hlavní tým Fenerbahce.