Jsme s tebou, Ukrajino! Slavia poslala silný vzkaz, Edenem zněl i Kryl

Když spíkr před utkání hlásil základní sestavu, po vyslovení Kačarabova jména se strhl obrovský potlesk. Eden povstal a šestkrát v řadě skandoval jméno ukrajinského stopera. Následně stadion potemněl a z reproduktorů se rozezněla temná píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, která se pro Československo stala symbolem okupace ruskými vojsky v tíživém roce 1968.

Šlo o obrovsky silný moment...

Před zápasem nastoupili slávisté oblečení do pampeliškově žlutých dresů s vypovídajícím modrým vzkazem na hrudi WE STAND WITH UKRAINE – JSME S TEBOU, UKRAJINO.

„Ukrajina je moje vlast, věřím naší zemi, naší armádě. Chci poděkovat těm, kteří chrání naše hranice. Musíme se spojit a podpořit naši armádu. Volba Ukrajinců je evropská Ukrajina. Zachováme si nezávislost, demokracii a státní suverenitu. Jsem hrdý a poctěn, že mohu reprezentovat svou zemi na mezinárodní scéně. Sláva Ukrajině,“ napsal Taras Kačaraba v den utkání na Instagram.

V samotném zápase, téměř při každém kontaktu Kačaraby s míčem, stadion zahučel. Když stoper se žlutou ozdobou na levé paži předvedl precizní obranný zákrok, Eden bouřil. Atmosféra byla jiná, než obvykle. Přesahující obvyklé sportovní kulisy.

Kromě Kačaraby a Talovjerova se ruský vpád na Ukrajinu osobně dotkl také Jaroslava Köstla, asistenta trenéra. Jeho manželka Nina je ukrajinské národnosti. Ve čtvrtek brzo ráno se od rodiny žijící v Oděse dozvěděla, že začala válka...

„Nevím, jak to napsat. V 5:23 mi přišla zpráva od mámy, že jsou v pořádku a že nás všechny miluje,“ napsala na sociální sítě. „Ráno, když jsem se probudila a přečetla to, nevěděla jsem, co se přesně stalo, ale věděla jsem, že je zle. Oděsa, město, ve kterém mám celou svoji rodinu, tak tam padají tam bomby, jezdí tanky. Lidi přemýšlí, kam se schovat, kam utéct, panuje tam chaos. Píšu to, pláču, mám strach o všechny své blízké, pocit úzkosti, klepou se mi ruce… ale co ty lidi tam? S našimi pocity to nejde srovnávat. Nejhorší je to, že nemůžu nijak pomoct a jen se modlit za celou Ukrajinu a za celou svoji rodinu,“ sugestivně vylíčila svoje pocity.