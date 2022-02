Bolt nebo Jágr? Ve Slavii je to Jirka. Trpišovský se nechtěl rouhat, ale…

Dostal prostor, a evidentně se z toho celý zápas těšil. Yira Sor, ve Slavii pěkně po česku řečený Jirka, byl hlavní hybnou silou triumfátorů na cestě za postupem do osmifinále Konferenční ligy. Fenerbahce pokosil dvěma góly a k vítězství 3:2 pomohl zásadním způsobem. Nigerijská odnož Usaina Bolta mohla vstřelit klidně dvakrát tolik gólů. Šancí na to bylo dostatek. „Dal jsem dvě branky. Chtěl jsem dát i třetí, ale neměl jsem dost štěstí, abych dal hattrick. Ale nejdůležitější je, že tým postupuje do další fáze,“ spokojeně vypravoval jednadvacetiletý fotbalový sprinter.

Četností náběhů, aktivitou, prací s prostorem, tím vším zaujal. Doslova okouzlil. „Jirka podal ještě lepší výkon, než v prvním zápase v Istanbulu. Zápas měl nějakou typologii, byl silný s míčem zády k bráně. Na druhou stranu kluci dlouho nezažili, aby měli tolik komfortu při přebírání míče. Konkrétně Jirka nebyl tolik atakovaný, což mu vyhovovalo. Bylo znát, že soupeř z něj měl obrovský respekt. Jeho výkon byl výborný,“ pokyvoval hlavou trenér Jindřich Trpišovský.

Chvála ano, výtky ovšem také.

Dostáváme se totiž k promarněným příležitostem. Směrem na branku vypálil Sor celkem šestkrát. Téměř pokaždé z náramné palebné pozice.

Efekt? Pouze třetinový.

V několika jiných pozicích mohl balon „shodit“ pod sebe na lépe postavené spoluhráče. Zachoval se však jinak. Bylo znát, navzdory vysoce kvalitnímu výkonu, že se ve Slavii teprve zaučuje. Kdyby situace na trávníku vyhodnotil lépe, mohl mít stejně bodů jako… Radši nechme promluvit Trpišovského, autora výroku, který sedí jako poklice na hrnec.

„Těžko se mně to říká, protože my jsme takoví kanonýři, že když u nás někdo dá dva góly, tak říkat, že nehrál super, je rouhání. Ovšem při větším klidu a lepším řešení mohl mít Sor bodů jak Jarda Jágr v nejlepším zápase v NHL,“ usmál se. Zároveň dodal důležitou připomínku. „Nevyužít takové možnosti příště, mohlo by nás to mrzet.“

Každopádně Sor předvedl, že nemusí hrát jen z křídla, ale i čistě na pozici hrotového útočníka. Pokud bude mít servis ze zálohy, a že ten ve čtvrteční noci měl dostatečný, bude s ním mít problém jakákoliv obrana v lize. A jak se ukazuje, může to platit i v Konferenční lize. Až si se spoluhráči ještě více porozumí, ligo, třes se.

Chápali to i fanoušci, Tribuna Sever často vyvolávala jméno afrického rychlíka. Jirka, Jirka, Sor Sor Sor! „To, že mě fanoušci vyvolávali a skandovali mé jméno, z toho udělalo jeden z nejlepších dnů mého života. Cítil jsem se velmi poctěný a šťastný. Hrát fotbal bez fanoušků je nudné. Oni nás podpořili a pomohli nám. Byla to pro nás velká výhoda, že jsme cítili podporu,“ užíval si.

V neděli jeho sprinterské náběhy poznají hráči nováčka z Hradce Králové. Jedna rada před zápasem: k obvyklé výstroji se pro tentokrát doporučuje vzít i laso.