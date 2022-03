Kouzla a čáry. Slavia řeší absence, ve hře je překvapení: tah s Bahem?

V kuchyni se pracuje, v hrncích to bublá. Bude se dnes při setkání s Lincem servírovat další chutná specialita? Může být. Před prvním duelem osmifinále Konferenční ligy realizační tým Slavie zvažuje další neortodoxní řešení v základní sestavě. „Je možné, že ve středové řadě nastoupí hráč, který tam doteď nehrál,“ připouští mistr magie Jindřich Trpišovský. Pokud taková varianta opravdu nastane, podle deníku Sport by se mohlo jednat o Aleksandera Baha nebo Lukáše Masopusta.

Je to hodně o intuici, také odvaze, strašně moc o erudici, procenta bezesporu patří fantazii spojené s dokonalou znalostí kádru. Když takové vlastnosti propojíte, máte téměř nepřebernou škálu variant, jak složit základní sestavu. Můžete přesouvat, posouvat, dělat tahy rovnoběžné, svislé či úhlopříčné. Což je obrovská výhoda ve chvíli, kdy se v kabině vyskytuje méně hráčů, než bývá za normální situace zvykem.

Slavia je v personální nouzi dlouhodobě. I před dnešním střetem s Lincem v osmifinále Konferenční ligy řeší trable. Kačaraba s Oscarem jsou za tři žluté karty v disciplinárním trestu, Ševčík, Bořil a Provod jsou zranění, stejně tak Kúdela. Na soupisce pro evropské poháry chybí exboleslavská dvojka Jurásek s Filou, také navrátilec Hovorka. Realizační štáb Slavie je znovu zatlačený do kouta a dumá nad vhodným řešením. Klidně i neortodoxním.

„Je možné, že ve středové řadě nastoupí hráč, který tam doteď nehrál,“ poodkryl jeden z plánů Jindřich Trpišovský.

Určitě se může jednat o Aleksandera Baha. Zapadá totiž do škatulky. Dánský vytrvalec během ročního angažmá ve Slavii ve středu záložní formace ještě nenastoupil. Po příchodu ze SönderjyskE dostal na starost pravou stranu, nejčastěji hraje z pozice obránce, umí se pohybovat i o řadu výš. Ale srdce zálohy? Takovou zkušenost nemá. Nicméně logiku by jeho přesun dával. Pokud bude fit Lukáš Masopust, což vypadá nadějně, může se přesunout na kraj místo Baha. Český reprezentant je s touhle rolí obeznámen, zvládá ji velmi slušně. Dán by pak mohl působit vedle Tomáše Holeše, nebo ještě o stupeň výš. Je technicky skvěle vybavený, důrazný, úspěšný v soubojích, má přehled, rychlost, dynamiku. Takže proč ne.

Druhou možností je podle deníku Sport nasazení Lukáše Masopusta. Ceněný univerzál si vyzkoušel na hřišti hromadu pozic, od obranné přes přísně ofenzivní, ale v těžišti zálohy ještě nikdy nehrál. Pokud by to tak opravdu bylo, Bah by zůstal na svém kraji. „Na jedno místo máme dva kandidáty,“ přibližuje Trpišovský.

Samozřejmě, může to být klidně i jinak. Trenér Slavie umí sestavou šokovat, vymyslet absolutní specialitu. Soupeře zaskočit. Jako v prosinci v Berlíně, kdy stoperskou práci velmi netradičně zastal právě Masopust. A skvěle. I proto „sešívaní“ přes Union postoupili do play off Konferenční ligy. O rundu dál zase Ivan Schranz dřel na kraji obrany v duelu s Fenerbahce. V novém obsazení také uspěl. Srdjan Plavšič zahájil jaro na levé straně defenzivní čtyřky, kde nikdy nehrál. O zápas dál se vysunul do středu zálohy, za čtyři a půl roku v Česku to byla také jeho premiéra. Maksym Talovierov se zase přeučuje ze stopera na typickou šestku. Trpišovský v něm vidí druhého Tomáše Součka. Dnes by ale měl nastoupit vedle Ousoua na pozici středového obránce.

V Edenu se tímto přístupem výrazně odlišují od konkurence. Mají nápady, energii vyzkoušet nové věci mající smysl. Magie vychází. Kouzla fungují. S malými odchylkami téměř vždy. „Je to výsledek debat uvnitř trenérského štábu v zápasovém meziprostoru. Řešíme spoustu věcí, přicházíme s řadou nápadů. Někdy naše myšlenky konzultujeme i s hráči, abychom věděli, jak to oni cítí. Vždycky se vám takové tahy lépe realizují, když máte dobré karty v ruce,“ vysvětluje Trpišovský, hlava kouzelnické party.

A jako příklad dobrých karet uvádí gólmany Aleše Mandouse a Ondřeje Koláře. „O jejich nasazení se rozhodujeme nejen podle aktuální formy, která je u obou skvělá, ale i podle potřeb týmu, typologie soupeře. Když takové karty nemáte, nic s tím neuděláte. Řídíme se momentální situací. V jakém jsme rozpoložení, jak se nám daří, jaké máme možnosti a s jakým soupeřem hrajeme. Jestli jde o zápas doma nebo venku, roli hraje rozestavení soupeře, prostředí, terén. To všechno zvažujeme,“ chrlí vodopád slov slávistický kouč.

Hodinu a čtvrt před zápasem se oficiálně zveřejňují soupisky. Dnes v 17.30 tak bude jasno, zda Trpišovský učinil další nečekanou rošádu v základní sestavě.

OČIMA SOUPEŘE: trenér Andreas Wieland