Schranz před Feyenoordem: Nálada v kabině je jiná, jde o velkou věc

Vnímáte, že nálada v kabině je jiná než obvykle?

„Trochu ano. Jsme v soutěži daleko, každý to vnímá, každý se na čtvrtek těší. Zásadní rozdíl v přípravě ale nevidím. Budeme se soustředit na naše klasické věci. Připravíme se co nejlépe, abychom rozhodující zápas zvládli.“

Pro vás, na rozdíl od některých spoluhráčů, je účast ve čtvrtfinále evropského poháru novum. Je to pro vás svátek?

„Hrát čtvrtfinále je velká věc pro každého hráče. Nejen pro mě, ale i pro ostatní spoluhráče. Kluci to určitě neberou jako rutinu. Navíc jde o první ročník Konferenční ligy, i v tom je to nové.“

V prvním zápase jste v Rotterdamu remizovali 3:3, utkání jste si jistě detailně analyzovali. Co jste našli ke zlepšení?

„Vždy se dá něco zlepšit, v obraně i v ofenzivě. Naši trenéři pokaždé něco najdou, budou se nás snažit co nejlépe připravit. Uděláme všechno proto, abychom neopakovali chyby, podali dobrý výkon a oslavili postup.“

Jak velkou motivací je postupem do semifinále vyrovnat slavný tým Slavie z roku 1996?

„Ano, je to velká motivace, ale není největší. Tou hlavní je prostě postoupit, co nejdále to jde.“

V neděli proti Pardubicím (4:0) udělal trenér Trpišovský devět změn v základní sestavě oproti duelu v Rotterdamu. Vy jste odpočinku ušetřen nebyl, přesto přišlo prostřídání mužstvu vhod? Obzvláště před tak velkým utkáním?

„Jednoznačně. Někteří kluci toho mají za sebou opravdu hodně. Hrajeme v režimu čtvrtek víkend. Není to snadné. Ovšem díky tomu, že máme skvělé hráče a široký kádr, jsme s Pardubicemi neměli zásadní problém. Byť nastoupili kluci, kteří nejsou tolik vytížení.“

S Feyenoordem se potkáte počtvrté v sezoně. Můžete se ještě něčím překvapit?

„Za prvé, je to jeden z nejlepších týmů, proti kterým jsme letos hráli. Za druhé víme, jak byla všechna předchozí utkání těžká. Myslím, že jsme dostatečně poučení. Třeba ve skupině jsme v domácím utkání dostali gól v závěru, na Feyenoordu to bylo minulý týden opačně. A jestli se můžeme překvapit? Proč ne. Máme výborné trenéry. Určitě najdou slabiny soupeře a věci, kterými je můžeme zaskočit. Pokusíme se o to.“

Už byla zmíněna remíza 3:3 z prvního duelu. Nemrzí vás, že vstřelené branky z venkovního hřiště vás už nijak nezvýhodňují?

(usmívá se) „Kdyby se to počítalo starým systémem, tak by tři góly z venku přišly vhod. O novém pravidle ale víme od začátku sezony. Je bezpředmětné to nyní řešit.“

Očekáváte další přestřelku, nebo půjde o opatrnější duel?

„Pokud to dopadne dobře pro nás, tak je mi to jedno.“

Trénujete penalty?

„Jsou hráči, kteří jsou na ně určení. Víc k tomu říkat nechci.“

Na De Kuip byla úchvatná atmosféra. Těšíte se, jak budete získávat energii od fanoušků v Edenu?

„Jasně. Bude to velmi podobné. Moc se na to těším. Myslím, že i naši fanoušci. Je evidentní, že na ně budeme spoléhat.“