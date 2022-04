Nepostradatelný král Ibrahim. Slavia z něj chce skauta, teď prožívá NEJ rok

Kdyby ještě žil Hans Christian Andersen, jeden z největších spisovatelů pohádek, jednu by nutně napsal o Ibrahimu Traorém. Inspirace by v kariéře borce z Pobřeží slonoviny našel dostatek. Najmě v aktuální sezoně. Muž, pro něhož se ve Slavii už pomalu hledalo místo v managementu, je v Kristových letech na vrcholu. „Je nepostradatelný,“ přizvukuje trenér Jindřich Trpišovský. I proto, že je střelcem nezapomenutelných branek.

Rychle přelétněme jeho cestu. V roce 2013 kopal v Libyi, na kariéru v slušném evropském klubu to nevypadalo ani náhodou. Téhož roku ale dorazil na zkoušku do druholigového Táborska. Byl ve středním věku, čtyřiadvacet let. Dnes by takového chlápka z Afriky už nikdo nebral. Hledí se po mladším zboží. Tehdy ale byly věci ještě trochu jinak.

Ibrahim Traoré, jemuž učaroval příběh krajana Bonyho Wilfrieda (z béčka Sparty se dostal až do Manchesteru City), pak v létě 2016 vyslyšel volání Zlína. S trenérem Bohumilem Páníkem si okamžitě sedli. Rodák z Abidžanu, kde žije více než čtyři miliony obyvatel, nakonec po dvou letech odešel na hostování do Slavie.

A je v ní dodnes. V klubu je za krále. Za mazáka. Za nepsaného šéfa početné africké kolonie.

Pozici si vybudoval poctivými výkony. Má přirozený respekt. A v aktuální sezoně jsou všichni paf z jeho střeleckých manévrů.

Z pohledu gólů prožívá nejúspěšnější rok. Vstřelil už šest kousků. Na defenzivního záložníka hodně dobrý počin. Nejlepší na tom ale je, že když se trefí, stojí to za to. Kdo poslal před třemi lety Slavii v čarokrásném dramatu se Sevillou v osmifinále Evropské ligy o kolo dál? Traoré. Kdo vstřelil vedoucí gól ve venkovním utkání s Fenerbahce, čtvrtou brankou zlomil doma rakouský Linec a před týdnem patičkou vyřídil sešívaným výtečný výsledek 3:3 před dnešní odvetou s Feyenoordem? Ano, Ibrahim Traoré.

„Pokaždé dám důležitý gól, nechápu to. Jsem jako talisman,“ culil se na stadionu De Kuip v rozhovoru pro Českou televizi.

Momentálně má ve Slavii pevnou pozici. Je pravidelně využíván v nejtěžších a nejzlomovějších zápasech sezony. „V hierarchii týmu obrovsky pokročil, byť je pro nás dlouhodobě důležitý. Momentálně patří k nepostradatelným hráčům, znovu se o něj chceme opřít, i proto jsme ho s Pardubicemi šetřili,“ přiznal Jindřich Trpišovský.

Během předchozího ročníku však ve Slavii velmi vážně uvažovali, že Traorého co nevidět přesunou do managementu. Skautské oddělení klubu výrazně zaměřilo svoji pozornost na borce z černého kontinentu a plánovalo se, že právě záložník z Pobřeží slonoviny by se o ně staral. Dodával jim maximální servis a předával vlastní know-how.

Slavia je nejdál. Šmicer o šancích na titul, Feyenoordu i očistě českého fotbalu Video se připravuje ...

Jenže aktuální forma může vize změnit. Traorému sice v létě končí smlouva, výkony si ale jasně řekl o novou. „Na Ibrovi je vidět, jak mentálně silný je to hráč, jak obrovské má zkušenosti, jak se dokáže připravit na těžké zápasy i roli, kterou dostane. Je příjemné ho mít připraveného i na vstup do zápasu, je schopen naskočit kdekoliv v záložní řadě,“ popisuje Afričanovy přednosti slávistický kouč.

Připravený bude i dneska proti Feyenordu. Téměř na sto procent umístěný v základní sestavě. Vyhrocené zápasy o všechno miluje. Umí se v nich pohybovat, a jak moc dobře víme, v pravou chvíli udeřit. „Hráčů jako on moc není, vyloženě vyhledává emoční zápasy a situace, je v nich hodně silný. Patří mezi nejlepší hráče, jsme moc rádi, že dává góly, to byla věc, kterou jsme mu dlouho vyčítali a která chyběla jeho velice dobrý výkonům. Teď ale skvěle doplňuje šestnáctku, dřív tam moc nechodil, dnes ho to odměňuje,“ praví Trpišovský.

Tak schválně, bude se dnes psát další velký příběh krále Ibrahima?