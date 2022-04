Konflikt mezi slávisty: Traoré štěkal na Talovierova, ten ostře reagoval

Spousta nečekaných individuálních chyb zastavila Slavii ve čtvrtfinále Konferenční ligy. S Feyenoordem v odvetném utkání padla 1:3 a její jízda Evropou smutně skončila. Frustrace domácích byla s postupujícím průběhem patrná, v jednu chvíli až hmatatelná. To když se do konfliktu dostali Maksym Talovierov s Ibrahimem Traorém. Vzduchem létala hodně ostrá slova…

Slavia prohrávala 1:2, potřebovala nutně skórovat, jenže nebyla schopná se dostat do tlaku. Její hra byla rozložená na prvočinitele. Navíc přišla další typická brejková akce soupeře a Luis Sinisterra v 78. minutě třetím gólem zápas definitivně rozhodl.

Ihned poté se dostali do sváru dva defenzivní záložníci sešívaných.

Traoré cosi štěkal na Talovierova. Zřejmě mu vyčítal špatné postavení před inkasovanou brankou. Ukrajinec si fénování nenechal líbit, z televizních záběrů bylo jasně patrné, jak nejlepšímu hráči Slavie ve čtvrtfinále odvětil „Fuck you“. Traorého to pochopitelně ještě víc nadzvedlo, do Talovierova strčil. Ten mu typickým gestem rukou naznačoval, ať mlčí… Nervy byly v tu chvíli na pochodu. Traoré na závěr divoké scény jen máchl rukou. Tím vše skončilo. A stejně i slávistická pouť Konferenční ligou.

„Tohle si musí vyřešit kabina,“ okomentoval svár dvou spoluhráčů trenér Jozef Weber v televizním studiu iSport.cz.

Narážel tím i na to, že Traoré je ve Slavii čtvrtým rokem, má pomalu status legendy. Kouč Jindřich Trpišovský o něm mluví jako o nepostradatelném hráči. Kdežto ukrajinský defenzivní hráč je v klubu lehce přes tři měsíce…

„Neviděl jsem to, proto bych to teď nechtěl komentovat. Prohlédnu si to ze záznamu. Pak si případně na to konto s nimi promluvím,“ prohlásil slávistický trenér.