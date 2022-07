Sparta s Vikingem zaplní tribunu dětmi. Po trestu znovu využije výjimku

Fotbalová Sparta se pokusí při domácím úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavanger zaplnit část hlediště, kterou bude mít uzavřenou kvůli disciplinárnímu trestu, dětmi. Pražané využili výjimku od UEFA a nabídnou zhruba pět tisíc míst organizovaným skupinám příznivců ve věku šest až čtrnáct let v doprovodu dospělé osoby. Letenští o tom informovali na svém webu.

Sparta kvůli rasistickému transparentu fanoušků při únorové odvetě Evropské konferenční ligy v Bělehradě proti Partizanu dostala trest v podobě uzavření části stadionu na příští domácí pohárové utkání. Opatření se musí týkat minimálně pěti tisíc míst, kapacita hlediště na Letné se tak na duel s Vikingem snížila na přibližně 13.500 diváků.

Pražané však mohou využít výjimku od UEFA a do uzavřené části stadionu smějí zdarma pozvat děti s doprovodem. Jeden dospělý musí mít na starosti osm až patnáct dětí, kterým nemůže být méně než šest a více než čtrnáct let. Zároveň se musí jednat o organizované skupiny, tedy kluby, školy či kroužky.

Sparta už možnost pozvat při disciplinárním trestu na zápas dětské fanoušky využila vloni, kdy jí UEFA kvůli rasistickému chování části příznivců vůči záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v utkání 3. předkola Ligy mistrů uzavřela stadion. Díky výjimce mohlo do hlediště na zápas skupiny Evropské ligy s Glasgow Rangers 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem.

Sparta odehraje úvodní zápas 2. předkola Evropské konferenční ligy ve čtvrtek 21. července, odvetu pak o týden později v Norsku.