Ščasný o Spartě: S Hložkem by uspěla. Kuchta bez podpory, křídla z formy

Co byste řekl na počínání sparťanské ofenzivy proti Vikingu?

„Kdyby Sparta vstřelila gól, vše bylo jinak. Šance měla, především v první půli. V závěru už se mi vybaví snad jen Čvančarova hlavička. Je úplně evidentní, že chybí hráč, jako byl Hložek, který umí vstřelit gól. A dodal bych, že schází i Dočkal, který branku uměl připravit. Chápu, že už je nikdo nevrátí, ale jsem přesvědčený, že s nimi by Sparta vyhrála.“

Může to být problém delšího trvání?

„Je to tak. Ukazuje to, že se to budou muset naučit, protože pokud bude Sparta chtít soupeře presovat, čímž ho zatlačí k brance, tak se tyto situace budou opakovat. Jinak budou ztrácet body s týmy, které je přečtou a budou chtít jen bránit. Nicméně si myslím, že rozdíl v kvalitě obou mužstev byl velký a Sparta nejspíš postoupí. Ale trable v koncovce je mohou pronásledovat.“

Útoku chyběla větší podpora ze zálohy. Adam Karabec vyslal do vápna za celý zápas jen tři přihrávky... Ukazuje se, jak moc byl Hložek důležitý pro Spartu?