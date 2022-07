Zelený: Koledovali jsme si už déle. Všechny síly musíme vrhnout na ligu

Co se tedy v samotném závěru na hřišti stalo?

„Od Hanciho tam přišla chyba, ale to se prostě stane. Bohužel ji Viking potrestal... Já si spíš myslím, že jsme si o něco takového koledovali už déle. Viking byl ve druhé půli lepší a měl několik nebezpečných situací, po kterých jsme mohli inkasovat. A vůbec bychom se nemuseli divit.“

Přitom jste se ujali vedení a vypadalo to, že budete lepším týmem vy. Tak co bylo špatně?

„Zkoušeli jsme něco změnit. Věděli jsme, že jsme v prvním zápase moc necentrovali do vápna. Snažili jsme se to změnit a posílat tam balony. Nakonec se nám to jednou krásně povedlo, ale bohužel jsme hned vzápětí inkasovali gól, takže to všechno přišlo vniveč. A ve finále to takhle dopadlo…“

Existovala lepší cesta, jak se dostat do tuhé defenzivy Vikingu?

„Nevím, přijde mi, že jsme ve druhém poločase byli pasivnější. Domácí působili do ofenzivy lépe než my, měli šance, které hodně ‚smrděly‘. Ve druhé půli to od nás asi bylo málo.“

Evropa je pryč, o víkendu začíná liga. Jak z této špatné situace nyní ven?

„Samozřejmě, budeme si to muset nějak vyhodnotit. Už je to všechno pryč, nyní nám začíná liga a všechny síly budeme muset vrhnout do ní. To je jasné.“

