Jirkal: Holec neměl vůbec přihrávat. Největší potíž Sparty jsou křídla

Běžel nastavený čas. Výsledek nerozhodný. Odveta mezi Vikingem a Spartou mířila do prodloužení. Jenže brankář Dominik Holec dává krátkou přihrávku Dávidu Hanckovi v pokutovém území, dochází ke kiksu a pohroma je na světě… „Holec tu situaci vůbec nepřečetl,“ kroutí hlavou Miroslav Jirkal, někdejší brankář, trenér či analytik Karla Brücknera. Evropské poháry si rudí v této sezoně nezahrají. Co to pro klub z Letné znamená? Kde má tým potíže? A měl by Pražany posílit Jakub Jankto?

Co říkáte na vyřazení Sparty ve 2. předkole Konferenční ligy?

„Bolí to Spartu ale i celý český fotbal. Tímto výsledkem ztratí koeficient klub i náš fotbal. Navíc to opět pošramotí její image v zahraničí. Delší čas tam působím a vím, že se tam o ní mluví dobře. Má tam dobrou vizitku, ale tímhle trpí. No a pak je problém v tom, že se její mladí hráči nebudou moci kde ukázat a sbírat cenné zkušenosti.“

A když přejdeme k dění na hřišti?

„Zápasy v předkolech jsou strašně těžké. Obzvlášť se soupeři, proti kterým se cítíte jakoby lepší. Jenže ono to tak vůbec není. Jako analytik, pozorovatel či trenér jsem zažil spoustu kvalifikačních zápasů a je to snad ještě náročnější, než když máte proti sobě zvučného soupeře. Je to o pořádné přípravě. Jenže Sparta na mě dělala dojem, že je nastavená tak, jako by se jí nemohlo nic stát. V hlavách měli: my je porazíme, přejedeme, budeme víc útočit… A to už je zárodek průšvihu. V utkání pak přijde stres, mladí hráči začnou panikařit a je problém. Přesně tohle potkalo Spartu v obou zápasech.“

Souvisí s tím, že týmu scházela větší kvalita v předfinální a finální fázi?