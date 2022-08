Ščasný o vzestupu Panathinaikosu. Trefili kouče, Slavii dává menší šance

Už je to osmnáct let, co jste vedl Panathinaikos. Jste s lidmi v klubu stále v intenzivním kontaktu?

„V intenzivním ne, takhle se to nazvat nedá, ale mám tam dva lidi, kteří v Panathinaikosu dosud pracují. Občas si zavoláme, okolo Vánoc si popřejeme hezké svátky. Docela mě překvapilo, že z jejich strany neproběhla žádná výzvědná akce. (směje se) Oni to ale nepotřebují, mají Slavii načtenou.“

Panathinaikos prožíval slabší období. V lize jej pravidelně demoluje Olympiakos, který získal neuvěřitelných dvaadvacet titulů za posledních pětadvacet let. Nicméně to vypadá, že se „Zelení“ postupně zvedají. Po tříleté odmlce kvůli problémům s Financial Fair Play se po vítězství v domácím poháru vrátili do bojů v Evropě. Opravdu jdou nahoru?

„Oni měli problémy už v roce 2011. Majitel Giannis Vardinogiannis - mimochodem před tím byl vlastníkem i jeho otec - kvůli různým atakům z médií a od příznivců rozprodal akcie klubu mezi fanoušky, což platí dodnes. Sdružení fanoušků má v Aténách velké slovo. Pak došlo k tomu, o čem jste mluvil. Celé jsem to sledoval, s klukama z Řecka jsem byl v kontaktu. Měl jsem zprávy, co se děje a jak se to děje. Když jsem byl ve Spartě, jednal jsem s Panathinaikosem o příchodu Dimitriose Kourbelise. Přímo v Aténách jsem se sešel s prezidentem, potkal se s kamarády. Vyprávěli mně o všem.“

To bylo v době, kdy ve Spartě končil Andrea Stramaccioni, že?

„Přesně tak, navíc v Panathinaikosu byl taky. V té době měli vážné finanční problémy, ale dali se dohromady, u velkých klubů to tak bývá. Sportovní vzestup se datuje od posledního půlroku, kdy na pozici trenéra přišel Ivan Jovanovič. Dá se říct, že se do něj trefili. Když jsem vedl OFI Kréta, on působil v Iraklisu. Hráli jsme proti sobě. Vím, že jde