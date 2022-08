Trpišovský: Těžko se hledá místo, kde je Raków zranitelný. Plavšiče chválím

PŘÍMO Z ČENSTOCHOVÉ | Poslední krok zbývá a Slavia si s úlevou odškrtne pátý postup do Evropy v řadě. Předtím ale musí srazit na lopatky Raków Čenstochovou. Nebude to sranda. Polský klub žije v totální euforii. Jeho příběh, kdy se ze třetí ligy vyškrábal až na špici nejvyšší soutěže, prožívá celá země. „Sport píše krásné příběhy. Jejich cesta je neuvěřitelná. Ze třetí ligy k dvojnásobnému vítězství v poháru. Pro lidi spjaté s klubem, to musí být úžasné. I proto bude soupeř nebezpečný a nepříjemný,“ uvědomuje si slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pojďme nejprve k tomu nejpodstatnějšímu. Jaký je zdravotní stav hráčů?

„Všichni hráči, co s námi odjeli, mohou nastoupit. Na nikoho nečekáme, zda se stihne dozdravit. Samozřejmě, někdo má menší či větší obtíže, to je ale normální v této fázi sezony, kdy jdou zápasy v rychlém sledu. Prostě tady není nikdo, o kom bychom spekulovali, jestli bude, či ne. Provod zůstal v Praze, stejně tak Sor a Jurečka. Chceme, aby stihli odvetu. U hráčů, co jsme dopsali, jsme reagovali na zranění na levé straně. Proto jsme dopsali Plavšiče a Davida Juráska.“

V jaké je Plavšič formě, když neodehrál v sezoně ani minutu?

„Perfektně trénoval, musím ho pochválit. Je kondičně i běžecky připravený. Je ve skvělé formě, což ukazuje na tréninku i v modelových zápasech. Může nám pomoct při dobývání obrany soupeře. Předtím nebyl dopsaný na soupisku i proto, že se jednalo o jeho odchodu do Turecka. To ale momentálně nedopadlo. V tuhle chvíle chceme využít to nejlepší, co máme k dispozici. Jeho výhodou je i to, že tým zná.“

Upozorňujete hráče, že vzhledem ke zdejší euforii, kterou žije celá Čenstochová, to může být ještě těžší dvojzápas než proti Panathinaikosu?

„Přesně tak. Čeká nás minimálně stejně těžký soupeř. I když pojetím hry a rozestavením jde o odlišné celky. Jinak to bude podobné, těžké, jen si musíme dát pozor na jiné věci. Raków je konsolidovaný tým. Trenér je tady od třetí ligy, mají svoje silné stránky, neskutečně zažitou defenzivu. Je to vidět na výsledcích z posledních dvou sezon. My nejsme po vyřazení Panathinaikosu v žádné euforii. Víme, jak náročné to bude. I třeba kvůli tomu, jak Raków odehrál zápasy s Astanou a Trnavou.“

Vnímáte velký tlak na postup do skupiny Konferenční ligy?

„Chceme tam být z mnoha důvodů: kvůli vytíženosti, zisku zkušeností, fanouškům, protože chceme, aby mohli chodit na evropské týmy. Kluci chtějí hrát zápasy v Evropě. Není to pro ně tlak, je to motivace. Věřím, že se vyždímají na maximum.“

Co říkáte na tu cestu Rakówa ze třetí ligy až mezi špičku Polska?

„Obdivuju to. Sport píše krásné příběhy. Vím, že trenér mohl nedávno odejít pryč, ale chtěl v klubu zůstat. Rozumím mu. Jejich cesta je neuvěřitelná. Ze třetí ligy k dvojnásobnému vítězství v poháru. Pro lidi spjaté s klubem, to musí být úžasné. I proto bude soupeř nebezpečný a nepříjemný.“

Máte k Marku Papszunovi velký respekt za to, co dokázal? A uvědomujete si, že máte některé části příběhu společné?

„Pro Marka Papszuna má jen slova uznání. Je to pro něj skvělý příběh. Během šesti let si tady dovedl udržet výraznou pozici. Na tom je vidět, jak moc si ho v Rakówě cení. Práce Marka je znát i na herním stylu, jak promyšleně doplňuje kádr. Vybírá si fotbalisty, kteří mu přesně zapadnou do herní šablony. O polském fotbale jsem mluvil s mnoha lidmi a všichni o něm mluví s velkým uznáním. Vždycky na týmu poznáte, jestli je dobře vedený. Pokud to tak je, je vždycky něčím charakteristický, má specifické rysy, naučené věci ve hře. Raków do defenzivy nemá slabé místa. Těžko se hledá místo, kde je zranitelný. To jen ukazuje, že tým ví, co má dělat a že má skvělého trenéra. Možná máme něco společného. Ale dovést tým ze třetí ligy do situace, v které momentálně jsou, je zcela výjimečné. Musí ho to hrozně bavit a naplňovat.“