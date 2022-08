Svědík o kritice Nguyena: Nebudu mlčet, mám na něj adekvátní nároky

Od týmu chce víc, než mu zatím na podzim nabídl. Speciální pomoc očekává trenér Martin Svědík (48) od brankáře Filipa Nguyena, který dlouho neměl den, kdy by týmu vyloženě vychytal triumf. Přijde to nyní proti AIK Stockholm v play off o postup do skupiny Konferenční ligy? „V momentě, kdy hráč přijme kritiku a bude na sobě pracovat, je to správná cesta,“ prohlásil kouč Slovácka, které odehraje se švédským týmem první zápas ve čtvrtek na domácí půdě.

Gólmana Nguyena jste po utkání v Českých Budějovicích kritizoval. Měl jste s ním řeč i osobně?

„S gólmany spíš mluví Luboš Přibyl. Ale když vidím, že je něco špatně, neřeknu, že není. My si tady nehrajeme na nějaké ego. Když máme brankáře, kterého si přivedeme a koupíme, mužstvo na něj hodně spoléhá a čeká nadstandardní výkony. V Evropě se bez nadstandardních výkonů nehneme a u gólmana to platí dvojnásob. Je to stěžejní postava, od které začíná dobrý výsledek. Věřím, že Filip na tato slova bude reagovat a zlepší se.“

Byl byste asi rád, kdyby držel tým jako plzeňský Jindřich Staněk, co?

„Filip gólmany sleduje, chce být v těchto vodách a klade si vyšší cíle. Beru ho jako člena širšího kádru reprezentace. I proto mám na něho tyto adekvátní nároky. Nemyslím, že je to něco divného. Nebojím se věci pojmenovat tak, jak jsou. Nebudu mlčet a dělat, že je nevidím.“

Jaký soupeř je AIK?

„Mají zkušené hráče Larssona, Guidettiho, Lustiga, kteří prošli reprezentací. Nesmím zapomenout na brankáře (Nordsfeldta). AIK je výborně organizované. Švédové obecně na organizaci hodně dbají. Nejen v obranné, ale i v útočné fázi. Je to celek, který postoupil přes Škendiji Tetovo a má svou kvalitu.“

Nicméně není to Fenerbahce Istanbul. Je tedy šance na postup větší?

„To my přece nevíme. (úsměv) Nemyslím si, že by nemohl mít AIK stejnou kvalitu. Fenerbahce je možná větší klub, ale nesrovnával bych to. Takhle si to nemůžeme stavět. My máme cíle, které chceme splnit. Soupeř je jasně daný a my přes něj chceme přejít.“

Hraje roli, že poprvé začínáte doma?

„Je to jiná situace. Nějakou roli to hrát může. Domácí prostředí je vždycky určitou výhodou. Možná jsem rád, že začínáme tady. Je důležité dobře odstartovat. Vítězství by bylo super. Já budu spokojený, když nebudeme dělat takové chyby jako v lize a na Fenerbahce. Chci, abychom se z toho poučili a byli lepším týmem než v posledních zápasech. Třeba při standardkách nám hrozně chybí Havlík. Ten ví, co a jak. Věřím, že bude brzy v pořádku a pomůže nám.“

Jaký čekáte průběh první bitvy?

„Důležité budou první minuty oťukávání. Ale vše nasvědčuje tomu, že AIK přijede spíš s defenzivní taktikou. Uvidíme, v jakém nastoupí rozestavení. Jestli vzadu v trojce, nebo čtyřce. Proti Škendiji obranu příliš neotvírali. I když prohrávali, nepanikařili. Byla vidět jejich zkušenost. Věděli, že jejich čas přijde. To se mi líbilo. Nebyla tam panika, hektika. Šli si za postupem.“