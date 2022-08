Nguyen o trenérově kritice: Nic příjemného, ale cítím důvěru

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Chci od tebe víc! Jasný vzkaz poslal trenér Slovácka svému brankáři. Filip Nguyen (29) nejásal, když se dočetl slova Martina Svědíka, že má zlepšit výkonnost a být pro tým větší oporou. „Pořád od něj cítím důvěru a chci mu ji vrátit,“ prohlásil gólman Slovácka v rozhovoru pro web isport.cz před odvetou play off Konferenční ligy na hřišti AIK Stockholm. Do Švédska se výprava dopravila z Brna až ve středu v noci po jedenáctihodinovém zpoždění letadla.

Jak jste snášel celodenní čekání na odlet z Brna do Stockholmu?

„Bylo to nepříjemné. Začalo to už ráno, kdy jsem byl na stadionu dřív, jako první. Už ve tři čtvrtě na sedm jsem tam nedočkavý čekal. Nakonec jsem tam byl dvě hodiny před srazem.“

Trenéra Martina Svědíka dopravní komplikace naštvaly, co?

„Jak vyžaduje maximum od sebe a od hráčů, tak chce, aby fungovaly i ostatní věci kolem. Chápu, že je rozladěný. Na tréninku jsem ho ani moc neviděl. To je možná dobře. (úsměv) Asi nebyl v moc dobré náladě. Věřím, že ve čtvrtek mu ji spravíme a zvládneme to. Jsme v poločase, vedeme 3:0. Ještě nás čeká těžká práce.“

Může to ovlivnit přímo výkon v zápase?

„Záleží na nás, jak se s tím popasujeme a jestli si to pustíme do hlavy. Věřím, že nás to neovlivní. Soupeř vyměnil trenéra, což vám dá pokaždé impulz. Na druhou stranu zase chvíli trvá, než si to sedne a dostane do hráčů své požadavky. To by mohla být naopak výhoda pro nás.“

Jak jste se srovnal s nedávnou trenérovou kritikou?

„Bavili jsme se spolu. On na mě má nějaké nároky, což je správné. Jsem za to i rád. Věří mi v tom, že mám kvalitu na to, abych chytil nějaké věci navíc. Je to důkaz určité důvěry. Kritika samozřejmě není příjemná, ale já si to sám dokážu rozebrat a také být k sobě kritický. Neurazil jsem se. Spíš jsem to vzal z té lepší stránky.“

Nemůže to hráče znervóznit?

„Kdo chce hrát fotbal na profesionální úrovni, tlak bude zažívat pořád. A čím výš bude, tím bude větší. Nemůžu se z toho zhroutit. Kritika byla i dřív a dokázal jsem se s ní popasovat.“

Neříkal jste si, že vás kouč po utkání v Českých Budějovicích vyndá z brány?

„Musím říct, že jsem pořád cítil ze strany trenéra důvěru. Nevím, jestli přemýšlel o tom, že mě příště nepostaví. Ale já vnímám, že ve mně pořád důvěru má. Chci mu ji vrátit.“

Ve středu odpoledne jste si zatrénovali na hřišti Moravské Slavie Brno. Jaké to bylo?

„Nebylo to úplně optimální. Trošku to skákalo, nebylo to posekané. Ale v rámci možností lepší než nic. Ve Stockholmu nás určitě čeká jiné hřiště. Nedá se nic dělat.“

Vadí vám, že si neosaháte předem stadion ve Stockholmu?

„Vždycky je lepší, když máte na místě předzápasový trénink. Vidíte hřiště, zjistíte, jakou obuv zvolit. Důležité bude brzy neinkasovat. Věřím, že žádné komplikace nenastanou. Chvilku trvá, než si noví hráči zvyknou na požadavky trenéra. To bylo vidět i minulý rok. Věřím, že když zvládneme tento zápas, pomůže to našemu sebevědomí a zlepšení přijde ještě dřív než loni. Je něco neuvěřitelného, že Slovácko hraje o skupinu evropského poháru. Kdyby se to povedlo, byl by to víc než obrovský úspěch.“