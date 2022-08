Soupeři pro Slavii a Slovácko: Pražané se vyhnou West Hamu, kdo hrozí?

Paráda, tohle český klubový fotbal potřeboval! Na úžasnou jízdu Plzně do skupiny Ligy mistrů ve čtvrtek úspěšně navázaly Slavia se Slováckem. Oba čeští zástupci prošli do skupiny Konferenční ligy a v pátek odpoledne se dozví své soupeře, los začíná ve 14:30. Pražané nemohou narazit na West Ham s českým duem Tomáš Souček a Vladimír Coufal, celku z Uherského Hradiště naopak „kladiváři“ hrozí. Jak vypadá rozdělení do jednotlivých košů?