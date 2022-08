Šmicer losoval "svou" Slavii: Finále v Evropě? Nic pro ni není nemožné!

Moses Usor se parádně opřel do míče a poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Ve čtvrtek na rautu po losování Ligy mistrů si Vladimír Šmicer sedl do kouta, vzal do ruky telefon a nervózně sledoval Slavii v magické bitvě s Rakówem. Když Ivan Schranz vstřelil postupový gól, vybuchl nadšením. „Všichni okolo jedli, bavili se. Musel jsem vypadat jako magor,“ směje se legenda sešívaných. O den později pak „svému“ klubu nalosoval nepříliš atraktivní skupinu s Kluží, Sivassporem a kosovskými Ballkani.

Finále Konferenční ligy se hraje na jaře v Praze. Vladimír Šmicer je ambasadorem celé soutěže. A věří, že Slavia se klidně může dostat až do titulového zápasu. „Když jí to sedne a hraje dobře, tak pro ni není nic nemožné,“ uvažuje. Losovací aktiv si v Istanbulu užil, popovídal si s Pavlem Nedvědem a domů si odvezl cennou relikvii.

Máte ohlasy ze Slavie?

„Zatím ne. Jen na Twitteru mně fanoušci Slavie psali, že to mohlo být lepší. (směje se) Prý jsem měl místo Kluže vytáhnout Slovan Bratislava. Souhlasím, skupina by byla hned atraktivnější. Dopadlo to nakonec tak nijak. Radši bych u Slavie viděl jednoho super soupeře. Na druhou stranu je to postupová skupina. Kluci si pro to jistě půjdou.“

Je povinností Slavie postoupit?

„Ano. Už jenom podle toho, že byla v prvním koši, má nejvyšší koeficient ve skupině. Automaticky ji to předurčuje do role favorita. Když to vezmu popořádku, tak s Kluží máme zkušenosti. Hráli jsme s ní o Ligu mistrů, dopadlo to dobře. Trochu neznámou je pro mě Sivasspor. A kosovští Ballkani? O jejich síle nemám vůbec ponětí. Rozhodně si však myslím, že Slavie má kádr na to, aby z této skupiny postoupila.“