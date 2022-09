Německá kopie Slovácka. Trenér nosí rádiovku, klub má slavnou minulost

PŘÍMO Z KÖLNU | V brance Toni Schumacher, v záloze Pierre Littbarski, v útoku Didi Müller či Toni Polster. Jo, to byly časy…Velká jména, tři bundesligové tituly. 1. FC Köln je značka. Slavná a pomalu se škrábající zpátky do špičky německého fotbalu. Ve čtvrtek večer okusí sílu „Kozlů“, sedmého týmu minulého ročníku, v Konferenční lize Svědíkova družina ze Slovácka. „Trenér je podobný jako je ten náš,“ tvrdí kapitán Michal Kadlec.

Kdo je ten kolínský Martin Svědík? Padesátiletý Steffen Baumgart, jenž přišel k týmu před rokem z Paderbornu, má při zápasech na hlavě legrační čapku („rádiovku“, usmál se Kadlec), jeho dnešní protivník pravidelně sází na kšiltovku. Proto Michalu Kadlecovi připomíná jeden druhého. Najde ještě další důvod. „Oba jsou výbušní, typologicky podobní. Ale asi si moc nebudou rozumět. Náš trenér neumí moc anglicky a ten jejich asi taky ne,“ usměje se stoper, jenž má bundesligu načtenou z pětiletého působení v Bayeru Leverkusen.

Pro sedmatřicetiletého Kadlece je druhý duel ve skupině extra pikantní. V Kolíně dlouho bydlel, dodnes si tam drží byt. Na zápas se chystá hodně jeho známých, kterým sháněl lístky. Mezi padesáti tisícovkami lidí je však z trávníku těžko zahlédne. „Německo je můj druhý domov. Vyrůstal jsem tam, chodil do školky a do školy. Nějakou podporu mít budu, ale asi je nebude moc slyšet,“ tuší. „Kolín má výborné fanoušky. Jsou srdcaři, celé město za klubem stojí. Atmosféra bude vynikající.“

K souboru 1. FC Köln je třeba mít respekt. Baumgartův soubor poprvé prohrál v bundeslize až v šestém kole, a to v neděli s lídrem tabulky Unionem Berlín. (0:1) V kádru nejsou prvotřídní hvězdy, nýbrž pracanti, do nichž kouč hustí náročný běhavý styl. Další paralela se Slováckem. Český fanoušek bude nejlépe znát bývalého německého reprezentanta Jonase Hectora a slovenského záložníka Ondreje Dudu. „Těším se tam. Vracím se na místa, která znám,“ užívá si výjezd Kadlec, jehož otec Miroslav hrával léta za Kaiserslautern. „Skupina je vyrovnaná. Dokázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv. I se Slavií, s Partizanem,“ připomněl nedávné remízy.

Hosté přivezli do moderní Köln Areny s výjimkou zraněného beka Michala Tomiče (v neděli na Jablonec už by měl být fit) kompletní mužstvo. V dešti absolvovali hráči podvečerní trénink, včetně poslední posily Tomáše Břečky. Stoper z Kasimpasy však stále dohání tréninkové a zápasové manko, na základ to není. O víkendu už nicméně naskočil za rezervu.

Jeho větší vytížení v áčku je v plánu po reprezentační pauze. „Potřebuje získat pocit jistoty, zahrát si ještě za béčko. Ale může se stát, že už do nějakého utkání skočí,“ říká Svědík. „Do Německa jsme ho vzali, aby byl s týmem, nasál atmosféru. Kdoví, třeba se na hřišti objeví. Dvacet, pětadvacet minut by zvládl. Stopery nestřídám, ale někdy je to nutnost,“ podotýká kouč.