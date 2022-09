Trpišovský: Psychicky náročnější. Laxnost jsem neviděl. Co Schranz?

V divokých osmnácti minutách první půle, kdy v Edenu bylo slovo obrana považováno za poněkud sprosté, se rozhodlo. Slavia v krátkém úseku hry nasázela tři góly, Ballkani dva. Víc se nestalo. Vyhrála 3:2. Červenobílí berou povinné tři body do tabulky základní skupiny Konferenční ligy. Nigerijský bourák Peter Olayinka jednou skóroval a stal se historicky nejlepších střelcem klubu v evropských pohárech. V neděli už dojde na očekávaný střet s Plzní. „Všichni víme, jak to bude náročné. O to větší je to výzva,“ konstatoval Jindřich Trpišovský, který prozradil, jak to vypadá s Ivanem Schranzem, jenž opouštěl hřiště na nosítkách.

Byl to s Ballkani nervy do samého konce, že?

„Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Z tlaku jsme ale nevytěžili gól, trefili jsme jen břevno. Neproměnili jsme ani slibné momenty ze stran. Kolikrát jsme místo ohrožení brány posílali soupeře do brejku, ten nás také potrestal a šel do vedení. Následně jsme situaci z levé zóny vyřešili mnohem lépe. Podařilo se nám srovnat, jenže následně jsme Ballkani nechávali chodit do dalších nebezpečných akcí. Po dalším inkasovaném gólu jsme dobře zareagovali, dali dvě branky a pak už byl náš výkon neplodný. Z druhé strany jsme se vyvarovali chyb vzadu. Pro diváky to byl zajímavý zápas, hodně přečíslení, utkání nahoru dolů. Bohužel jsme nedokázali přidat rozdílový gól, soupeř už zase neměl sílu se do nás dostat. Ano, souhlasím, byl to psychicky náročnější zápas. Jsem rád, že máme tři body.“

Proč jste nekontrolovali utkání?

„Představovali jsme si pevnější kontrolu míče. Dáme gól na 2:2 a vzápětí pošleme soupeře do brejkové šance... Bylo to trochu jako v Sivassporu. Tam jsme dělali spíše technické chyby, dnes jsme se špatně rozhodovali. Přitom jsme věděli, že soupeř má směrem dopředu velkou kvalitu, je skvěle technicky vybavený a umí být nebezpečný. Velká poklona před nimi. My jsme nedokázali kontrolovat mezihru, aby to pro nás bylo bezpečné. V některých momentech jsme naopak byli nebezpeční sami sobě.“

Pozoroval jste na svých svěřencích laxnost v přepínání dozadu?

„Neřekl bych laxnost, kluci byli na sto procent nažhavení, prostě šlo o špatná rozhodnutí. Byl plný stadion, evropská soutěž. Bylo to v některých pasážích divoké jako před týdnem. Chtěli jsme využít toho, že soupeř je silný do ofenzivy, ale má okénka a mezery v defenzivě. Proto jsme chtěli dostat hodně hráčů nahoru s vědomím, že v momentu, kdy balon ztratíme, oni jdou do přečíslení. To byla věc, kterou jsme korigovali v druhém poločase, jenže pak jsme zase nebyli tolik nebezpeční.“

Z tribuny to vypadalo, že Christ Tiéhi se až příliš nechával strhnout ofenzivní hrou a nestíhal se vracet. Souhlasíte, že zraněný Tomáš Holeš plní roli šestky lépe?

„Nechci říct, že je nadlidský úkol nahradit Tomáše, nejen po herní stránce, ale i z hlediska mentálního výkonu. Pro Christa je to prostě strašně složité, je tady krátce. Navíc po něm chceme, aby byl součástí týmu i do ofenzivy. O poločase jsme s ním hodně pracovali, měl žlutou kartu, proto si cením, jak zvládl druhou polovinu utkání. Potřebujeme, aby byl komplexní. Je to pro něj škola. Třeba s Českými Budějovicemi zvládl svoji roli lépe.“

Nakolik jsou tři body důležité z hlediska vývoje skupiny? Sivasspor vyhrál v Kluži. Shodně máte čtyři body..

„Tři body jsou důležité. Při minulých postupech ze skupiny jsme vždycky položili základ vítězstvím v prvním domácím duelu. I když to mělo vady a mouchy, tak jsme zápas dvakrát otočili a zvládli ho. Myslím, že Ballkani budou ve skupině kousat. Třeba budou do poslední chvíle hrát o postup.“

Ivan Schranz opustil zápas na nosítkách po úderu kolenem do hlavy. Jak je na tom?

„Vypadalo to hrůzostrašně, ale snad to nebude nic vážnějšího. Uvidíme v dalších dnech.“

Lukáše Provoda jste stáhli o poločase. Na kolika procentech výkonnosti je?

„Řekl bych na padesáti šedesáti procentech před zraněním. I dnešek to ukázal. Datově je na sedmdesáti procentech intenzity. V reprezentační pauze na něm zapracujeme.“

Lukáš Masopust šel také o půlce ze hřiště, přitom dal gól a na další přihrál. Bylo jeho stažení spíše z preventivních důvodů?

„Ano, kvůli výkonnosti to nebylo. Měl drobný zdravotní problém. Hrál v Sivassporu, proti Českým Budějovicím, tak jsme mu to trochu ulevili. A zároveň jsme chtěli dostat na hřiště Usora.“

Peter Olayinka se stal nejlepší střelcem Slavie v Evropě, skóroval už potřinácté. Co na to říkáte?

„Chci mu moc pogratulovat, je to úctyhodný počin. On je asi poslední mohykán v týmu, ještě se zraněným Bořilem a Standou Teclem. Jsem za něj moc rád. Příchod Olieho nebyl jednoduchý, stál hodně peněz. Šlo o hráče z belgické ligy do české. Jsem strašně rád, že si udržel výkonnost a hladovost. Čísla má úctyhodné. Ukazuje to na jeho mimořádnost. Navíc si udržuje konstantní výkonnost bez velkých výkyvů.“

V neděli vás čeká očekávaný střet s Plzní. Budete po dvou dnech fyzicky připravení?

„O fyzičce to nebude, bude to o jiných věcech, o standardních situacích, soubojích, o mentalitě. Zápasy s Plzní jsou extrémně složité. Oni pracují na herním stylu, jsou ještě výš než loni. Hrozně těžko se jim dávají góly. Nemají moc slabin. Bude hodně podobný zápas tomu, co jsme tam hráli naposledy. Naším úkolem je hledat cesty, jak se dostat do jejich defenzivy. Šancí asi tolik mít nebudeme, proto potřebujeme být efektivní. Viktoria je naturelem defenzivně laděná, zodpovědná, týmová, navíc mají gólmana ve skvělé formě. Všichni víme, jak náročné to bude. O to větší je to výzva.“