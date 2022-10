Doma salvy, v Evropě odpor. České týmy se před Slavií brzy rozsypou

Jako by čísla z české ligy na devadesát minut působila krapet falešně. Výlety do Edenu bývají pro slabší mužstva domácí soutěže nočním děsem, Slavia je kropí, ti se nezvládají vzepřít. Zatímco ve čtvrtek večer narazila na protivníka v principu sice taky přísně defenzivního střihu, jen mnohem odhodlanějšího a koncentrovanějšího. A s Kluží si neporadila …

Jen si vedle sebe položme dva poslední soutěžní zápasy, které Slavia odehrála. Byly si velmi podobné, jen jejich vyznění dopadlo zcela opačně. Ostatně na to trochu narazil i kouč Jindřich Trpišovský.

„Je to obrovský rozdíl oproti domácí soutěži, kde se nám daří šance proměňovat, tady nám chybí centimetry u tyčí, řešit situace třeba i rychleji a lépe, prováháme to, máme o dotek navíc…,“ vyjmenovával trenér červenobílých postupně každý neduh vedoucí k nečekané prohře s rumunskou Kluží.

Proti ní měla Slavia téměř stejné držení míče jako pár dní předtím v lize proti Liberci. Střel vyprodukovala celkově ještě víc, na bránu v obou zápasech téměř podobně. Ovšem zatímco Slovan převálcovala přesvědčivě a zaslouženě 3:0, Kluž nezlomila. Naopak stačila jedna nedokonalost ve vlastní obraně a zápas skončil prohrou 0:1.

SESTŘIH: Slavia - Liberec 3:0. Sešívaní se dotáhli na Plzeň, rozhodla třináctiminutová smršť Video se připravuje ...

Utkání, která se podobala tomu s Libercem, odehráli „sešívaní“ v lize dohromady šest. Ještě se Zlínem (4:1), Pardubicemi (7:0), Brnem (4:0), Teplicemi (6:0) a Českými Budějovice (6:1). Zejména v těchto případech si Stanislav Tecl a spol. nahnali počet vstřelených branek po deseti kolech na závratnou metu 34. Jen ve čtyřech duelech dosud čelili většímu odporu, z toho ve třech dokonce ztratili body. S Hradcem Králové (0:1) a v Plzni (0:3) prohráli, na Slovácku remizovali (1:1).

Byť Slavii a jejím fanouškům mohou být vysoké výhry příjemné a sami hráči při nich psychicky odpočinou, nebo si navýší herní sebevědomí, nezdá se, že jde o přenosnou věc do soubojů s evropskou konkurencí. A to ani ve skupině, v níž je český vicemistr považován za největšího favorita na přímý postup do osmifinále Konferenční ligy. Zatím se čtyřmi body klečí na třetím místě, ačkoliv všechny čtyři týmy jsou po třech zápasech vzorně srovnané na stejném zisku.

„Kdyby v tom byla nervozita, tak se do těch šancí ani nedostaneme. To, co provedeme před zakončením při akcích, je technicky možná ještě náročnější. Ale rozhoduje se ve vápnech, tam si to připravujete, a tam to chcete dodělat. My v tom soupeřově ale nebyli tak kvalitní jako na zbytku hřiště,“ připustil Trpišovský a znovu vzpomenul mnohem suverénnější chování svých hráčů v české lize.

I Slavia by totiž potřebovala v domácí soutěži čelit větší konkurenci, aby hráče neustále nutila být rychlejší, přesnější.

„Když budu přísný, tak v Česku je možná deset, jedenáct, dvanáct týmů srovnaných na přibližně stejné úrovni a tyhle celky se brzy rozsypou, když vidí, jak se pro ně zápas na Slavii odvíjí. Favoritovi takových devadesát minut nedá vůbec nic, obecně lize taky ne. Chybí nám konkurenční prostředí,“ lamentuje kouč Roman Pivarník.

Zavolat si o zúžení ligy by tak pro ni mohlo být daleko prospěšnější než nakládat nebohým soupeřům.