Pevné zdraví. Trumf Slovácka, Slavia by mohla závidět... V čem je kouzlo?

PŘÍMO Z NICE | Vidíte, jak odpadají hráči Slavii, Plzni. Marodka jde ruku v ruce s náročným programem v lize a evropských pohárech. Pak tu máme „zázrak“ ze Slovácka. Kolonka absencí prázdná, a to prakticky od začátku sezony. Také do Nice vzal kouč Martin Svědík ke čtvrtému duelu Konferenční ligy kompletní kádr. „Daří se nám to několikátou sezonu,“ chválí si kondiční trenér Miroslav Mikšíček.

Jedna jedenáctka na hřišti, druhá na střídačce. Slovácko má početně nabitý kádr, nedrtí ho zranění či nemoci. Ve více než dvacetistupňovém teplíčku, kterým Kadlece a spol. přivítalo přímořské Nice, bude svalům dobře. Teď ještě aby fyzická pohoda přinesla úspěšný výsledek na hřišti. Vítěz MOL Cupu nutně potřebuje bodovat, aby si udržel šanci na postup ze skupiny D.

Před reprezentační pauzou však únava „ropocopy“ z Uherského Hradiště doběhla. „Ale spíš psychická,“ myslí si Mikšíček, jenž má na starosti primárně fyzickou stránku věci. Práce v jeho sféře se mu daří. Minimum zraněných a nemocných už ke Slovácku patří. Ve Slavii můžou tiše závidět. „Jedním z hlavních faktorů je určitě přípravný tréninkový proces,“ vysvětluje Svědíkův spolupracovník. „ Hodně se v něm věnujeme silovým věcem. Potřebujeme organismus zadaptovat na velkou zátěž. Z tohoto pak hráči těží do sezony. Zatím držíme,“ klepe na dřevo.

Od začátku podzimu jede mužstvo takřka neustále v rytmu tří zápasů týdně. A v žádném si nemůže ulevit. Zátěž odnesli pouze Stanislav Hofmann s Vlastimilem Daníčkem, svalové potíže však vykurýrovali během přestávky a nepřišli o žádný duel.

S kotníkem krátce marodil záložník Marek Havlík. Jinak nic. „Jen drobné šrámy, které k fotbalu patří,“ potvrdil Mikšíček, jenž se maličko obává nástupu chladnějšího počasí. „V zimě je organismus v únavě náchylnější na svalové zranění, na nekoordinované podklouznutí na horších terénech…“ I tak je optimistou a neočekává žádnou kalvárii zranění. Momentálně vidí, že borci jsou na tom dobře fyzicky i mentálně. „Dobili baterky a jsou v pohodě.“

Byť v neděli proti Bohemians (2:4) vybouchli. Tam ale nešlo o kondiční deficit. Hru zásadně nabouralo rychlé vyloučení brankáře Jiřího Borka a následný gól na 0:1. „Pomohla nám reprezentační pauza, kterou jsme využili jako rekondiční blok. Trénink jsme zároveň vyvážili dostatkem volna,“ pochvaluje si kondičák, který při vyhodnocování dat využívá systém mySASY.

Celý tým je pod kontrolou. Novým hráčům nicméně zabere nějaký čas, než se adaptují na Svědíkovy metody, náročné tréninky a herní styl. Existují však výjimky. „Za poslední dobu mě mile překvapil Merchas Doski. Je na něm vidět náročná německá škola,“ vypíchl Němce iráckého původu. „Merchas přišel a nemuselo se na něm tolik pracovat. Byl dobře připravený a hned zapadl. Je to suprovej kluk. Myslím, že to tady má rád a my máme rádi jeho. Je to i výborný fotbalista.“

