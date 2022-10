Co (ne)ukázala Slavia v Kluži: junior Olayinka, tři stopeři i strach o postup

Olayinkův druhý „klužský“ zkrat

Slavia toužila zaskočit rivala prvním úderem. Otevřít skóre a dostat pohodu a přesnost do kopaček. No jo, to by ale Peter Olayinka nesměl neskutečně hloupě faulovat v pokutovém území. Zkušený Nigerijec se zachoval jako junior, kterých měla Slavia na lavičce hned několik. Namísto pozičního vyřešení situace máchl v ucpaném prostoru ve vzduchu nohami jako ostrými nůžkami, poměrně logicky, jelikož jinak to snad ani nemohlo dopadnout, trefil do hrudi soupeře. Penalta. Gól. 1:0 pro Kluž. A to už v jedenácté minutě utkání. Nebylo to poprvé, co Olayinka na skvěle připraveném trávníku v Kluži mužstvu zavařil. Před třemi roky, kdy se Slavia s rumunským oponentem úspěšně popasovala v boji o Ligu mistrů, penaltově fauloval. Tehdy jej zachránil Ondřej Kolář. Podruhé to nedokázal.

