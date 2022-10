V závěru to hodně smrdělo, ulevil si Lingr. Oslavu plánoval před zápasem

O rozdílech mezi poločasy

„Bylo to strašně těžké. Hřiště bylo tvrdé, nám to nevyhovovalo. Domácí na to byli připravení, takže jim to šlo lépe na balonu. O přestávce jsme si jasně řekli, že budeme hrát jednoduše. Ve druhém poločase soupeři došly síly. Uklidnili jsme se a nakonec dali gól. Jsme strašně rádi, mám obrovský respekt před celým týmem a fanoušky, kteří nás přijeli podpořit. Jsme strašně vděční.“

O gólové oslavě

„Užil jsem si to moc. Jsem rád, že jsem pomohl zase gólem a že jsem rozhodl. Taky jsem chtěl, aby si to užili fanoušci. Všichni jsme tam nalítli. Bylo to strašně fajn. Objímalo mně snad dvacet lidí, sám nevím. Takovou oslavu jsem měl vymyšlenou už před zápasem, akorát tam byly dva banery, musel jsem je překonat, ale zvládl jsem to.“

O jediné brance zápasu

„Juras (David Jurásek) centroval, šlo mi to na hlavu. Byla to jednoduchá situace. Trefil jsem hráče, ten si to srazil. Jsem rád, že jsem dal míči razanci.“

O výhře Sivassporu nad Kluží

„Bohužel je to komplikace, ale pořád se budeme soustředit na sebe a budeme chtít vyhrát poslední zápas. Víme, že nám může Ballkani pomoct, ale po utkání jsme je nemotivovali. Oni neumí moc dobře anglicky. Šli jsme radši za fanoušky.“

O dramatickém závěru

„Hodně to smrdělo. Ondra Kolář nás ale podržel, díky němu jsme dlouhé nastavení zvládli. Jsme strašně vděční, že nás takhle podržel. Doufám, že v tom bude pokračovat.“

O třetí nule v řadě

„Určitě je to důležité pro sebevědomí, pro celou obranu. Kluci to tahají sami, Aiham (Ousou) s Tarasem (Kačarabou) to mají strašně těžké, hrají hrozně moc zápasů. Pro ně je to obrovská vzpruha, jsme rádi za nulu i kvůli nim.“