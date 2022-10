Trpišovský: Výhra Sivassporu? Špatná zpráva. Kačaraba podal nejlepší výkon

Mužstvo se na vítězství pořádně nadřelo. Nečekal jste jednodušší utkání?

„Vůbec ne. Zápas byl náročný, soupeř má fakt kvalitu. Tušili jsme, že to bude těžké. Dobře jsme do utkání vstoupili, soupeři jsme nic nedovolili, ale své možnosti neproměnili. V nastavení první půle nám domácí poprvé utekli, naštěstí Krasniqi střílel vedle. Po pauze nám pomohli střídající hráči Ewerton s Usorem. Individuálními průniky vytvořili spoustu standardních situací, jednu jsme proměnili. V samém konci jsme nedokázali podržet míč, soupeř měl jednu dvoušanci, Kolář nás ale fantasticky podržel. Hlavně první zákrok byl vážně skvělý. Skončilo to 1:0, jsme rádi za vítězství.“

Blíží se Ondřej Kolář formě před zraněním?

„Momentálně bych řekl, že ano, ale nechci ho přechvalovat. Všechny zápasy po návratu odchytal dobře. Pohybově se blíži optimu, přesto může být ještě lepší. Dnes byl vynikající, možná snad na pár věcí nohou. Sám ví, že v tomto ohledu to nebylo dokonalé. Brankářsky to ale zvládl skvěle, čiší z něj klid, sebevědomí, pomáhá nám v organizaci mužstva, která se s jeho vstupem do branky zlepšila. Takže chválím, ale v bráně je zatím nějakých dvacet dní, na větší soudy musíme počkat.“

Kalí vám radost vítězství Sivassporu nad Kluží? V případě, že rumunský celek za týden doma porazí Ballkani, nebudou vám k postupu stačit ani tři body s Turky.

„Není to dobrá zpráva. My jsme věděli, že musíme udělat šest bodů a pak čekat… Do této pozice jsme se dostali sami porážkami s Kluží. Uvidíme, jak to dopadne. Za týden musíme porazit Sivasspor a čekat na pomoc Ballkani. Kluž je však v domácím prostředí silná.“

Od začátku jste nasadil Yiru Sora. Jaké si vyslechne hodnocení?

„V první půli podal nejlepší výkon od návratu po zranění. Začal mít náběhy bez míče, do prostoru. Je to naděje k obratu k lepšímu. Byl nebezpečný, přesto určitě nebyl na svém optimu. Každopádně to byl diametrální rozdíl oproti předchozím třem zápasům. Po přestávce se soupeř zatáhl v pěti dozadu, Yira už neměl moc prostoru. V aktivitě ale musí pokračovat. Přiznám se, že je mně záhadou, proč nebyly jeho předchozí běžecké výkony jako dnes.“

Zápas rozhodl hlavičkou Ondřej Lingr. Ukázal, jak je pro mužstvo důležitý?

„Dokonce strašně důležitý. I proto jsme Linžiho na hřišti nechávali, co nejdéle, byť nepodal úplně dobrý výkon. On je ale vápnový hráč, proto jsme ho tam museli nechat. Ze všech hráčů na trávníku je nejpravděpodobnější, že dá gól, když míč letí do vápna. Dostal se na zadní tyč, uklidil to. V boxu je jako politý živou vodou. Je vítězným typem hráče, moc si ho cením.“

Z tribuny to vypadalo, že Taras Kačaraba odehrál nejlepší zápas v sezoně. Souhlasíte?

„V kabině jsem Tarasovi říkal, že podal možná nejlepší výkon ve Slavii. Hlavně v první půli byl naprosto dominantní, vyhrával spoustu soubojů, dobře četl hru, v prvním poločase měl jeden moment, kdy získal míč. Včera jsem se díval na Ligu mistrů, z pěti takových situací padly góly. Byl velmi dobrý i v rozehrávce. Jsem z něho nadšený, byl dominantní, skvělý.“