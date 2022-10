Kolář: Zůstal jsem u tyče, aby mě to trefilo. Přežili jsme klinickou smrt

Na konci jste měl dva těžké zákroky. Byly klíčové?

„Závěr byl takový… Jsem rád, že jsme to zvládli, protože přijít o výhru, když hrajeme dobře a nepouštíme soupeře až na nějakou výjimku do šancí, by bylo smutné. Soupeř má třeba dvě šance a brankář musí něco chytit, aby tým držel ve hře. Takže jsem rád, že se to podařilo.“

V první situaci pálil soupeř z voleje.

„Viděl jsem, že Lukáš Masopust balon nemá, že ho podskočil, tak jsem reagoval na střelce. On to ještě trefil takhle, když to řeknu haluzácky. Jsem rád, že jsem to konečky prstů vyškrábl.“

Co druhá šance?

„Viděl jsem, že je hráč na zadní tyči sám. Říkal jsem si, že nesmím přeběhnout ten správný úhel. Zůstal jsem stát u tyče, aby mě prostě narval a zareagoval jsem. Přežili jsme vlastně klinickou smrt. Dneska nevyhrát, tak už se vlastně o nic moc nehraje.“

Zažil jste ještě jednu nepříjemnou chvíli, kdy kousek od vás dopadla lahev.

„No, tak přiletěla asi pět metrů ode mě. Já tohle nikdy nepochopím, je to absurdní, jak si někdo může dovolit hodit plnou lahev na hřiště. Kdyby někoho trefil, mě nebo rozhodčího… Klobouk dolů, jak daleko to dohodil, ale za mě je to pitomec. Může hodně ublížit.“

Máte třetí nulu v řadě, je to pro vás důležité?

„To je hezká statistika, ale pro mě je samozřejmě důležitější, že ty zápasy vyhráváme. Jestli to bylo s Boleslaví 2:1 nebo by to skončilo 1:0, je mi upřímně úplně jedno. Je důležité, jak to zvládneme. Myslím, že v poslední době je radost se dívat, jaké mají hráči emoce, třeba Ondra Lingr v derby, jak se vrací to slávistické srdíčko. Všichni si uvědomují, v jakém jsou klubu a makají.“

Nechtěl jste po Lingorvě gólu běžet na druhou stranu a slavit s fanoušky?

„Jsou skvělí, že sem letí, ale upřímně řeknu, že kdybych běžel na druhou stranu a pak se vracel, tak mám asi křeče. Takže jsem se radši napil, koukal jsem, jak oslavují, a užíval si ten pocit, že vedeme.“

Je definitivně zpátky ten starý Ondřej Kolář?

„Myslím, že je předčasné to hodnotit, protože každý ví, že si gólman musí udržet formu celou sezonu, aby se o tom dalo hovořit. Já jsem rád, že se daří, že mě to trefuje a jsem rád, že to je vidět, protože se snažím. Změnil jsem spoustu věcí.“

Které?

„Po svatbě ze mě všechno spadlo a také jsem začal více makat se Štěpánem Kolářem a Radkem Černým. Chodí se mnou individuálně trénovat. Trošku jsem změnil hlavu, myšlení směrem k fotbalu. Jak říkají trenéři, ten nahoře ti to pak vrátí. A mají pravdu, protože mě to poslední zápasy trefuje. Doufám, že to bude pokračovat.“

Byla změna nutná?

„Měl jsem to vždycky takové dané, že se mi dařilo. Ten nahoře mě obdařil nějakým talentem, vždycky jsem z toho těžil. Nemusel jsem tolik makat, ale jak je člověk starší, tak si musí uvědomit, že kariéra je hrozně krátká a musí tomu hodně obětovat. Jsem rád, že nade mnou trenéři nezlomili hůl, že jsme začali víc makat a můžu to vracet.“

Jste už si stoprocentně jistý?

„Cítím se líp, ale musím říct, že mi občas nechodí balony. Samozřejmě chytím něco navíc, takže je to ve finále asi lepší, ale musím zlepšit kopací techniku. Je vidět, že pořád nemám tolik síly.“