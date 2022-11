Expert Kuchař o kritice Trpišovského: Co blázní? Koho chtějí, Kloppa?

Za Slavii odkopal šest sezon, v evropských pohárech se dostal přes čtyřicet startů. Někdejší elegantní záložník Tomáš Kuchař zkrátka ví, jaké to je být na hřišti, když jde do tuhého. Asi i proto nepanikaří, nepovažuje konec červenobílých ve fotbalové Konferenční lize už po základní skupině za krach. „Nepovedlo se, no bóže,“ usměje se šestačtyřicetiletý muž.

Takže to podle vás průšvih není?

„Myslím, že ne. Vidím to s chladnou hlavou. Kluci to furt rvou, dva roky po sobě byli v pohárech v jarní části, pětkrát v základní skupině, mají nárok na nějaký ten neúspěch. Pořád je to fotbal, kolem nás se dějí horší věci: válka, elektřina, plyn. Vidím to optimisticky, Jindra Trpišovský s kolegy dobře vědí, co dělají.“

Přesto se objevilo pár hlasů, že by měl trenér skončit. Co vy na to?

„Co blázní? Myslím, že to vyplivlo pár jedinců, kteří už nevědí coby. Asi jsou to