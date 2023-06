Nálet na Prahu! Pivo za 120 korun i chorály. V centru se muselo zatýkat

Fanoušky z Itálie i Anglie jste mohli v Praze potkat už od úterka. Barvy West Hamu či Fiorentiny zaplavily centrum metropole. Oba soupeři z finále Konferenční ligy disponují obřími fanouškovskými základnami. Na stadion se dostalo jen minimum vyvolených, další si přiletěli užít atmosféru do dějiště utkání bez vstupenky.

„Milujeme to tady! Z Londýna jsme cestovali 25 hodin, abychom tady mohli být. West Ham vyhraje 3:1, Souček dá gól. Oba čeští hráči jsou skvělí!“ předpovídal v den utkání na Staroměstském náměstí do kamer iSport.cz jeden z příznivců anglického finalisty pocházející z Austrálie.

Většina fanoušků v den finále směřovala na dvě místa. Organizátoři připravili fanzónu na Letenské pláni pro početnější příznivce West Hamu, základní tábor italské Fiorentiny vyrostl na Výstavišti. Z obou míst fungovala doprava do dějiště utkání pro ty šťastlivce, co vlastnili vstupenky. Ostatní mohli zůstat u velkoplošných obrazovek, kde společně hnali své oblíbence za ziskem stříbrného poháru.

Fanoušci museli akceptovat předražené občerstvení. Na Letné stálo pivo 120 korun, kafe 80, velká klobása 220, hot dog 170. Na italské straně se čepovalo pivo o malinko levnější, půllitr se prodával za 99. Ceny tedy přibližně dvojnásobné oproti běžnému standardu.

Návštěvníkům to příliš nevadilo, z domova jsou zvyklí na podobné nebo ještě vyšší ceny. „Z Londýna jsme přiletěli přes Amsterdam, lístky na zápas nemáme, ale atmosféra je v Praze super!“ hlásil na Letenské pláni dobře naladěný fanoušek Mike. „Zpátky to bereme přes Vídeň, kde budeme další tři dny,” přiblížil svůj program.

Odpoledne před výkopem to víc žilo na „anglické“ pláni. Živá rocková kapela, chorály, spousty piva a pozitivní nálady. Když člověk vkročil mezi londýnské příznivce, okamžitě nasál atmosféru i kulturu ostrovní kopané. Na pódium vstoupil i někdejší gólman „Hammers“ a současný šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško, dočkal se bouřlivého přijetí. Naopak v táboře Fiorentiny o kus dál panoval větší klid, byť s přibývajícím časem též přibývalo hlasitých chorálů, tady zase na italský způsob.

Nájezd tisícovek fanoušků na Prahu se neobešel bez konfliktů. V baru v Rytířské ulici v Praze napadli fanoušci Fiorentiny příznivce West Hamu. Došlo ke zranění tří osob, policie zadržela 16 podezřelých. „Příznivci Fiorentiny napadli také jednoho policistu. Na osobní svobodě jsme omezili 16 osob a v tuto chvíli celou událost prověřujeme,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Anketa Kdo vyhraje finále Konferenční ligy? West Ham Fiorentina

Pozornost se stáčela k večernímu vrcholu celého programu, samotnému finále. Do Prahy přiletěly kluby s obří základnou fanoušků, už desítky let prahnoucí po velké evropské trofeji. Na stadion se dostalo jen minimum z těch, kteří lačnili po lístku. Každá strana obdržela pět tisíc vstupenek, zbylé šly do volného prodeje a pro potřeby UEFA. Den před zápasem bylo možné na internetu zakoupit poslední desítky z nich, ale za přemrštěné ceny mnohdy přesahující 50 000 korun.

Kapacita v Edenu se nedá srovnávat s tím, na co jsou kluby zvyklé ze svých domácích scén. „Za celou kariéru jsem se ani při zápasech West Hamu, Chelsea nebo za anglickou reprezentaci, nesetkal s tolika žádostmi o vstupenku. Rád bych lidem pomohl, ale pro West Ham je jen 5000 lístků, což je absurdní,“ zlobil se Joe Cole, někdejší vynikající hráč West Hamu, reprezentace či Chelsea. „Je vám líto fanoušků, protože to je největší zápas za posledních mnoho let v klubové historii a oni se na stadion nemohou dostat. To je opravdové selhání ze strany UEFA.“

Volba menšího stadionu vzbudila bouřlivé reakce. Takřka jistě se hraje velké evropské finále na podobném stánku naposledy, UEFA od příští sezony výrazně zpřísnila kritéria pro organizaci podobných zápasů. Přesto si ti, co přiletěli do Prahy jen nasát finálovou atmosféru, užili příjemného komfortu. Plusem byla výborně nachystaná organizace ze strany pořadatelů.