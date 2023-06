Hrdina pražského finále: peprný chorál o přítelkyni s fanoušky. Co na to ona?

Oslavy trofeje, na kterou West Ham čekal drahnou dobu (dlouhých 43 let), byly přímo na stadionu velmi spontánní. Hráči čerstvého mistra Konferenční ligy se shlukli pod tribunou, na které si jejich fanoušci vybudovali provizorní kotel, a začali s nimi zpívat nejrůznější chorály. Mezi pokřiky zazněl i jeden, jenž mají příznivci Hammers zvlášť rádi. Expresivně naráží na vztah právě Bowena s Dyerovou.

Stadionem se tedy ozývalo: „Bowen je ve formě a š*** Dani Dyerovou“. Anglický křídelník si i tento chorál patřičně užíval. Skákal, zpíval, slavil, byl zkrátka v euforii. Video z tohoto momentu zveřejnila partnerka Flynna Downese se slovy: „Promiň, Dani“. Dyerová, mimo jiné vítězka Love Islandu, však brala celou situaci s patřičným nadhledem.

Video sdílela i ona a celé situaci se zasmála, aby taky ne, když Bowen jen pár desítek minut předtím poslal všechny fanoušky Kladivářů do extáze. Nebylo to navíc poprvé, co hráči pokřik zpívali. Po vyhraném semifinálovém duelu s Alkmaarem ho skandovala celá kabina v čele s kapitánem Declanem Ricem.

Nic se však nemá přehánět, někteří příznivci vtrhli během oslav přímo na hrací plochu v Edenu. Jeden z nich pak narušil krátký rozhovor, který Bowen poskytoval jedné z televizních stanic. Jakmile začal zpívat onen chorál, finálový hrdina ho jen suše odstrčil. Pak ale v rozhovoru pokračoval. „Měli jsme sen, ten se splnil. Vyhrát pohár pro tyto fanoušky… Nemůžu být šťastnější,“ završil pro kanál BT Sport.