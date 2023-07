Norové o Bohemians: Existují, ale… Umělka? Dobrý hráč zahraje všude

Bodö/Glimt je zázrak posledních let norského fotbalu. Dvojnásobný mistr, naposledy druhý v lize země Erlinga Haalanda, které teď znovu vládne s obrovským náskokem. Přitom padesátitisícové město působí až ospale. Seveřany už jsme představili ZDE. Ale co věděli oni o svém soupeři před losem?

„Abych řekl pravdu, vlastně nic. Že existují. Ale z Česka tu známe jen Spartu, Slavii, trochu Plzeň,“ zamyslel se den před zápasem kapitán Patrick Berg. Nakoplo ho až jméno z dávnější minulosti: „Jasně, Panenka! Toho zná každý, kdo fotbal sleduje. Doufám, že zítra přijede.“

Není třeba vyhlížet, legendární záložník už si užívá pohostinnosti nesmírně vstřícného města od úterý.

V éře videí a dat samozřejmě i v Norsku studovali. Stejně jako v Praze. „Je to hodně fyzický tým, přímočarý. Dokážou najít jednoduchou cestu ke gólu. Přímé přihrávky, přenášení hry. A hlavně jsou opravdu tým. Pracují pro sebe navzájem. Jsou dobří ve standardních situacích, dávají z nich strašně gólů. Ale my to umíme podobně. Každopádně je to těžký oponent,“ všimnul si manažer Kjetil Knutsen.

O hlavního strůjce zdejšího úspěchu měli zájem i na výrazně zajímavějších adresách, jeho agent byl ve spojení s Ajaxem. Nor odmítl s tím, že je na severu spokojený. Ve městě je za modlu a zároveň má od klubu skvěle nastavené podmínky.

„Ale nikdy nemluvíme o výsledku, ale o vývoji. To nám dává svobodu, když hrajeme fotbal. Pro nás je v prvé řadě důležité pochopit, jak se můžeme rozvíjet,“ představuje svou filozofii. Na dnešní poměry unikátní? „Nevím. Nezajímá mě, jak to dělají ostatní, my si našli svou cestu. A myslím, že je to nejlepší.“

Pod jeho vedením žlutočerní zničili AS Řím, Celtic a další velká jména. A vždy se mluvilo mimo jiné i o umělé trávě. Velká výhoda? Manažer a jeho kapitán se neshodnou.

„Je to velká výhoda. Týmy na tom nejsou zvyklé hrát. Míč běhá hodně rychle, neodráží se a je těžké na takových hrištích bránit. Musíte i víc běhat,“ varuje Bohemians muž s páskou Patrick Berg, který se vloni vrátil z Francie a rozhodně mu trvalo víc než jeden trénink a jeden zápas, než si zvyknul.

„Ale dobří hráči dokážou hrát všude. A tohle je dobré hřiště,“ lehce zvyšuje hlas Knutsen. „Míč tu běhá hodně rychle, to je možná naše výhoda, doufám. Ale rozhodně to nebude rozhodující věc pro zápas.“

Skutečnost se ale ukáže ve čtvrtek večer.