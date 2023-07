Kapitán Klokanů: Nepřijeli jsme bránit. Kolik Jindřišků míří do Norska?

Jak se těšíte na premiéru v Konferenční lize?

„Hodně. A nebude to jen moje premiéra, ale bude ji mít v Evropě spousta hráčů. Ale určitě jsme sem nepřijeli bránit, chceme uhrát dobrý výsledek a připravit si dobrou výchozí pozici do odvety.“

Překvapilo vás něco ještě před zápasem?

„Už ten zájem fanoušků! Taková obrovská dálka, spousta lidí si bere dovolenou a dorazí sem letecky nebo po vlastní ose. Letěli s námi i fanoušci, což bylo suprové, v letadle byla skvělá atmosféra. Lidi říkali, jak strašně se těší. To je trošku závazek.“

Kolik bylo Jindřišků v letadle? Prý budete mít velkou podporu.

„V letadle byl jen jeden, ale spousta Jindřišků se vydala autem. Jede za mnou sedmičlenná výprava, z toho pět dalších Jindřišků. Dorazit by měli kolem půlnoci.“

Nemáte obavu, že by vás trenér nepostavil?

„To záleží na něm, pro jakou sestavu se rozhodne. Ale samozřejmě chci hrát každý zápas. Každý hráč by měl být naštvaný, když nehraje, ale nesmí to dát najevo.“

Jaké jsou vaše první dojmy z umělé trávy?

„Zatím jsme se trošku proběhli a je to něco jiného. Míč skoro neskáče, i proto jsme přicestovali o den dřív. U nás jsme zvyklí na trošku delší chlup a jiný granulát, ale hřiště je pro oba týmy stejné. Oni budou mít výhodu ve čtvrtek, my zase o týden později.“

V úterý jste přijeli pozdě, navíc byl polární den. Jak se vám spalo?

„Na hotel jsme dorazili kolem jedenácté hodiny a celou noc bylo světlo, takže to člověka do spánku nenutilo. Byli jsme se trošku projít, pak jsme zatáhli a to už jsem usnul v pohodě. Je to nezvyk, ale musíme se přizpůsobit.“