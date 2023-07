Veselý vtipkoval o výhře i chválil: Bodö je inspirací. Na co se ptal fanoušků?

Jaké jsou první dojmy ze stadionu Aspmyra?

„Vidíme tu krásný stadion s umělkou, takže nic, co by nás překvapilo. Počasí je lepší, než jsme očekávali. Všichni říkají, že máme štěstí, snad ho budeme mít i zítra.“

Už za sebou máte videorozbor, co vám říká Bodö/Glimt?

„Máme už druhý. Jeden jsme měli na začátku týdne, abychom hráče uvedli do toho, co je čeká, protože tuhle ligu a hráče úplně neznají. Pak jim chodily individuální videa, kdy každý hráč dostal svého protihráče, v tom odvedli velkou práci asistenti. Dnes bylo další předzápasové, co chodí před ligou. Hráči mají jasnou představu, do čeho jdeme a uvidíme, jestli se to potká s výsledkem.“

Jaké jsou vaše dojmy z umělé trávy? Přijde mi měkčí, než máte v Praze.

„Určitě je jiná, ale podobné známe z českých poměrů, je hodně měkká. Uvidíme, jak se bude chovat, když se nastříká. Kropí se tu i o poločase. Je to zkrátka jiné, ale viděl jsem i zápasy, kdy mělo Bodö problémy na přírodní trávě. Tady vám to neuskočí, je to jiný sport. Pro nás bude důležité, abychom přivezli takový výsledek, aby bylo o co hrát. Byl bych strašně zklamaný, kdyby to zítra skončilo výsledkem, který už nebude hratelný.“

Nějaké zápasy už jste zažil, ale tahle cesta byla specifická, když jste viděl a slyšel, co bylo v letadle…

„Ukazuje to sepětí mezi fanoušky, partnery a klubem. Je to podobná story jako u domácího klubu, protože Bodö je pro nás velmi inspirující. Šest let zpátky hráli druhou ligu a teď mají dva tituly, jedno druhé místo… Je vidět, že i malý klub, když dobře pracuje, může prohánět ty velké.“

Cítíte, že je to pro fanoušky velký zápas?

„Je to událost. Večer jsme přijeli, byli jsme se projít a bylo tu přečechováno. Kamkoli jsme šli, byl zelený dres. Ptal jsem se jich, jestli nebudou litovat, když to nedopadne dobře, ale lidi jsou spokojení už tím, že jsou tady. Ale my spokojení být nechceme, nechceme si užívat. Rádi bychom přivezli výsledek, abychom dali možnost zbylým fandům naplnit Letnou.“

Za poslední rok tady vyhráli jen PSV a Arsenal…

„Tak budeme třetí. (smích). Měli jsme čas, tak jsme ty zápasy viděli, ale spíš pro zajímavost, jak působili v Konferenční lize. Nemění způsob hry. Hrají stejně proti AS Řím jako proti Molde, máme jasnou představu, do čeho jdeme. Věřím, že jim to ztížíme a budeme vyrovnaný soupeř. Přál bych si, aby lidi, co za námi přijeli a stálo je to desetitisíce, nelitovali.“

Třeba AS Řím tu dostal šest gólů.

„Včera jsem tu viděl polární den a dokážu si představit, že když přijeli Italové a viděli polární noc, jak snadné mohlo být podcenění. Mrzlo tu, hrálo se na umělce. Třeba bude zítra takové teplo, že budou zmatení domácí. Ale vím, že to umí roztočit, střílí hodně branek, ale pokud bych se měl bát, nemusím sem jezdit. Vím, že nejsme favorit, ale pokud nějaká šance je, musíme se o ní pokusit.“

Je brankář Michal Reichl po prvním zápase v lize jasná jednička?

„Asi k tomu má nejblíž. Výkon v Pardubicích byl slušný, byť nebyl bez chyby. Ale před sezonou jednička určená není. Zatím chceme vozit všechny tři gólmany, pokud jsme v pohárech, protože si nemyslíme, že mezi nimi je až takový rozdíl.“

Spousta hráčů z Bohemky má pohárové zkušenosti z předchozích působišť. Díváte se na to třeba při skládání sestavy?

„Nemá to vliv na sestavu, ale na to, když jsme je přiváděli. Hybšáka jsme podepsali, protože hrál poháry i v zahraničí a neměl by se rozklepat. Michal Reichl byl trojka na ME do 21 let a byl i v Olomouci na lavičce, když hráli se Sevillou. Zkušenosti má i Adam Jánoš, takže spíš se na to koukám, když přichází. Určitě se podle toho nerozhoduju v sestavě.“

Kapitán Bodö Patrick Berg prohlásil, že chce využívat prostorů, které se za vámi otevřou…

„Ale my také chceme využívat prostory za nimi. Myslím, že můžou mít problém s prostory za sebou. Uvidíme, kdo koho přetlačí a bude rychlejší a efektivnější. Bude to o tom, kdo dokáže komu co vnutit. Může to být zápas ve vlnách, ale oni jsou fantastičtí v útoku, ale soupeři je v norské lize moc neprověřují ve vlastním boxu. Ale musíte si vytvořit situace, aby chybu mohli udělat.“