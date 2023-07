Kosovský novinář o Dritě: Nečitelný tým, uzavřené zápasy i mladý kouč

Náročnou evropskou misi zahajuje Plzeň už ve čtvrtek. Doma změří síly s málo známou Dritou. Oproti loňské kvalifikaci Ligy mistrů jde v boji o Konferenční ligu logicky o hratelnějšího, ale o to záludnějšího soupeře. Informace k aktuální formě vicemistra Kosova se shánějí velice těžce. Deníku Sport a severu iSport.cz se podařilo kontaktovat Lorika Jashaniku, novináře kosovského listu Gazetablic. „Drita bude chtít Plzeň potrestat,“ říká.

Viktoria vstupuje do předkol jako jasný favorit, nesplnit cíl evropského podzimu kvůli vyřazení s málo známým soupeřem by znamenalo velký šrám do zbytku celé sezony. Nicméně nelze cokoliv podcenit, zvlášť když se informace o soupeři velmi těžce shání.

„Do jejich regionu se těžko proniká, informace jsou pochopitelně hůře k sehnání. Není to jako když pustíte wyscout, tam nacvakáte jiné ligy. Tady to bylo obtížnější, ale nějaké informace máme. Napnuli jsme všechny síly, abychom soupeře viděli a věděli co nejvíc o jeho hráčích. Myslím, že jsme si udělali dobrý přehled,“ pravil den před utkáním plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Co lze o kosovském týmu říct? Drita na konci května vyměnila kouče, ambiciózní klub aktuálně vede Akis Vavalis. Mladý, 37letý kouč z Řecka vystřídal Arsima Thaqiho, kterého vedení odvolalo poté, co v závěru sezony ztrácel v boji o titul. Drita nakonec skončila druhá, o tři body za mistrem Ballkani, kterého před rokem dvakrát porazila Slavia ve skupině Konferenční ligy (3:2, 1:0).

„Rádi drží míč a útočí po křídlech,“ říká Lorik Jashanica z kosovského listu Gazetablic, kterého oslovily deník Sport a server iSport.cz. „Ale nemyslím si, že tímhle stylem nastoupí proti Plzni, budou spíš čekat na protiútoky. Budou bránit a čekat na správný moment, aby Plzeň potrestali,“ odhaduje.

Štáb Viktorie pátral všude možně, aby sehnal čerstvé zprávy. Na livesportu svítí z přípravného období pouze dva záznamy z přelomu června a července – prohry s rumunskými soupeři. Jenže Drita odehrála ještě dva duely za zavřenými dveřmi. „Víme o tom,“ culil se šibalsky Koubek.

Na domácí půdě zdolala 6:0 albánský celek KF Vllaznia a remizovala 1:1 s Prištinou. „Měli také desetidenní herní soustředění v bulharském Bansku,“ upřesňuje Jashanica.

„V tuhle chvíli je to jeden z největších klubů v Kosovu. V evropských předkolech dosud měli smůlu na soupeře, utkali se s takovými celky, jako jsou Antverpy nebo Feyenoord. Mají kuráž, aby se postavili i Plzni. Navíc mají skvělé fanoušky, v odvetě v Prištině očekávám bouřlivou atmosféru,“ dodává s odkazem na příští týden, kdy se týmy utkají na Gjilan City Stadium s kapacitou 9000 diváků.

Celkově jde pro Plzeň o hratelný tým, na který si ale musí dát pozor. „Viktoria je favoritem kvůli své historii, rozpočtu, hráčům. Když oba týmy srovnáme, Plzeň je odskočená. Drita je malý klub, ale s velkým srdcem a hráči budou chtít překvapit,“ přidává Jashanica.

Drita po příchodu nového kouče a realizačního týmu z Řecka prošla až revoluční transformací, hodně hráčů přišlo a naopak odešlo. Největší síla týmu je v záložní řadě. „Blendi Baftiu, Muharrem Jashari a Albert Dabiqaj jsou jejími nejlepšími hráči,“ upřesňuje kosovský novinář.

