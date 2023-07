Dostál: Třetí gól byl nesmyslný. Byli jsme zbrklí a umělka nerozhodla

PŘÍMO Z BODÖ | Bodö jasně ukázalo, kde mají Bohemias rezervy a po zásluze vyhrálo 3:0 v úvodním duelu 2. předkola Evropské konferenční ligy. Zkušený obránce Martin Dostál po zápase promluvil o umělé trávě, ale také o tom, co podle něj „klokanům“ hodně vzdálilo postupový sen. Zároveň složil poklonu věrným fanouškům, kteří cestovali až za polární kruh.

Jak hodnotíte utkání?

„Narazili jsme na vynikajícího soupeře, který byl na nás velmi dobře připraven. I když jsem přesvědčený, že my jsme byli nachystaní taky skvěle. Hned v první minutě jsme získali z jejich rozehrávky balón a mohli jsme zahrozit. Namísto toho jsme jim nabídli jejich typický brejk, který zakončil Pellegrino, ale to jsme přežili. Opticky nás přehrávali, ale do tutovek jsme je nepouštěli v prvním poločase. Je škoda, že za stavu 0:0 jsme nedali tu tutovku.“

A co druhá půle?

„Vstoupili jsme do ní dobře, ale bohužel jsme z našeho výkopu dostali druhý gól. Pak přišla pasáž, kdy jsme měli snížit, ale nedodrželi jsme základní věc, kterou nám trenér opakoval asi stopadesátkrát, abychom ten dvojzápas udrželi ve hře lepším výsledkem. Necháme si dát gól v nastavení prakticky do prázdné brány, což byla asi největší chyba.“

Trenér Veselý hovořil o nervozitě. Byla podle vás rozhodujícím faktorem?

„Nevím, jestli nervozita. Asi bych to propojil s kvalitou soupeře a naší zbrklostí, kdy jsme spoustu balónů ztratili moc brzy. Nedokázali jsme reagovat na některé situace. Asi cítíme všichni, že Bodö je lepší do útoku než do obrany, ale my jsme je prověřili málo.“

Dlouho jste byl jediným, kdo vystřelil na bránu, ale pak několik šancí přišlo, jenže jste nedali…

„Nedat gól je podobné jako zavinit gól na druhé straně. Bylo to stejné jako v lize proti Slavii, Spartě či Plzni. Víme, že těch velkých šancí nebudeme mít deset, ale bude jich jen pár, ale proměnit je musíte, pokud chcete uspět a nám se to nepovedlo, což je jeden velký problém a pak ten třetí inkasovaný gól, který byl nesmyslný. Jít do odvety za stavu 1:2 nebo 0:3 je velký rozdíl.“

Jak se vám hrálo na umělé trávě?

„Na trávu nebudu nic svádět, přestože je jiná než v Česku. Mně tohle vůbec nevadí. V první půli jsem dvakrát podklouzl, ale to bylo o nezvyku, ne o tom, že by nám povrch podrážel nohy. My jsme na umělkách taky v různých přípravách odehráli mraky zápasů, takže tohle nás neporazilo.“

Za stavu 0:3 už se bude těžko postupovat. Jaká bude další příprava? Čeká vás anglický týden.

„To nedokážu odhadnout. Po příletu domů trénujeme odpoledne. Musíme se přenastavit na zápas s Teplicemi, který bude stejně důležitý jako všechny ostatní. Jak to všechno rozvrhnou trenéři, vám ale neřeknu. Chceme určitě navázat na výhru v Pardubicích a zlepšit výkon. Určitě se na ten zápas v Norsku podíváme a zhojíme si rány. Bude to poučné, ať je člověk starej nebo mladej.“

Co říkáte na fanoušky, kteří vážili dlouhou cestu?

„Klobouk dolů před nimi. Celou dobu fandili a bylo to skvělé takhle daleko od domova. Jen doufám, že nám i nadále zachovají přízeň, i když jsme jim neudělali radost lepším výsledkem.“