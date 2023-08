Koubek po vydřeném postupu Plzně: Krvavé peklo. Kluků mi bylo až líto

Oddechl jste si?

„Za mužstvo určitě. Přál jsem si, aby to dokázalo. O mě až tak úplně nejde. Dělám svou práci, věřím své práci, ale nepřinášelo nám to úplně ovoce. Kluků mi bylo až líto, teď je to pro ně dárek, sami si ho nadělili.“

Zažil už jste podobně bláznivý zápas?

„Pravděpodobně úplně ne. Věděli jsme, do čeho jdeme, měli jsme nastudované materiály, na soupeře byli připravení. Věděli jsme, že to bude, řeknu to anglicky: bloody hell (krvavé peklo).“

Povedlo se střídání Rafia Durosinmiho, který se trefil po minutě na hřišti.

„Někdy to takhle vyjde. Byl tam minutu a dal branku. Potřebovali jsme posílit na špici, kde se kluci, co nastoupili od začátku v první formaci, úplně neprosazovali. Otočili jsme to, dali tam tři nové hráče a Rafiu to brankou dostal do větší kvality.“

Měl jste při takovém závěru velké nervy?

„Samozřejmě tam emoce také jsou, člověk to prožívá. Ale musíte to v sobě utlumit a dokázat i v takové chvíli přemýšlet. Nejde tomu podlehnout.“

Byl na rozhodující penaltu určený Erik Jirka?

„Erik je výborný střelec. Jsou určení tři hráči, on si to vzal. Věřili jsme tomu, že to zvládne, má vynikající kopací techniku.“

Co říkáte na soupeře v dalším předkole, tým Gzira z Malty?

„Podíváme se na ně, nastudujeme a pokusíme se projít do dalšího kola.“

Vnímal jste atmosféru utkání?

„Byla očekávaná, takhle to na Balkáně je, že diváci jsou hodně bouřliví. Ale to je dobře, nehraje se v tom špatně.“