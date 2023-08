Výpadky světla i divočina. O postupu Plzně rozhodla 24. minuta nastavení

Tohle byla divočina… Plzeňská Viktoria slaví po výhře 2:1 postup přes Dritu do 3. předkola Konferenční ligy. Ale jakým stylem. Na vedoucí gól Rafia Durosinmiho ještě domácí zareagovali, pak se šlo do dlouhého nastavení. V bláznivém závěru, kdy kosovský vicemistr dohrával o deseti, proměnil penaltu Erik Jirka. Rozhodčí natáhl zápas o více než 20 minut, což se na nejvyšší mezinárodní scéně nevidí. V dalším kole kvalifikace o evropský podzim narazí český celek na Gziru z Malty. První duel je na programu příští čtvrtek v Plzni.

Velký čas se Plzeň v Prištině trápila, na těžkém terénu marně hledala recept na domácí defenzivu. Až trenér Miroslav Koubek zvedl z lavičky Rafia Durosinmiho. Útočník z Nigérie vystřídal Jana Kopice a potřeboval necelou minutu, aby po luxusním centru od Lukáše Kalvacha otevřel v 76. minutě skóre. Konečně, vždyť Viktoria se v osmém poločase nové sezony prosadila teprve podruhé.

Zápas, kde bylo vidět víc nepřesností a mimofotbalových momentů než krásných akcí, ale Viktoria skoro nedokázala dotáhnout. Ve druhé z osmnácti (!) avizovaných minut nastavení přišla plzeňská pohroma. Jirka se na pravé straně nechal snadno obejít, střídající Ovouka navedl balon až do vápna a Blerim Krasniqi srovnal na 1:1.

Bláznivé dění na place v tu chvíli zdaleka nekončilo. Nastavení se vyšplhalo až do 20. minuty, což způsobilo i neustálé domácí polehávání a velký počet soubojů. Plzeň v úplném závěru dostala ještě jednou nabito. Kalvach znovu centroval do vápna a pozorný dánský arbitr odpískal ruku domácího obránce - penalta! Erik Jirka sebral všechny nervy, poslal gólmana na druhou stranu a bezpečně proměnil. V té chvíli už hrál český favorit v početní přesilovce. Blerim Krasniqi, autor senzačního vyrovnání, se totiž po druhé žluté (atak na Traorého) nechal hloupě vyloučit.

Ve 26. minutě nastavení ještě zasahoval při velké domácí šanci Jindřich Staněk. Až pak sudí foukl do píšťalky a přestalo se hrát. Většina týmu Viktorie popadala na trávník, zápas stál všechny aktéry spousty fyzických i emočních sil. Nakonec ale úkol splnili, z divokého Balkánu si domů vezou výhru a kýžený postup. Ještě že to nešlo do prodloužení, oddychla si zřejmě celá kabina.

Proč se nastavovalo tak dlouho? Po necelých pěti minutách druhé půle zhasl jeden ze čtyř osvětlovacích sloupů na zaplněném stadionu Fadila Vokrriho. Aktéři duelu výrazně potemněli, hlavní sudí Jakob Alexander Sundberg zápas zhruba na sedm minut přerušil.

V 63. minutě se přestalo hrát znovu, rozhodčí z Dánska vzniklou situaci opět řešil s organizátory, kapitány i zástupci střídaček. Plzeňský lídr Lukáš Hejda chtěl hrát i za horšího světla, situaci řešil i gólman Staněk. Po dalším, necelém tříminutovém intermezzu, se opět začalo hrát.

Plzeň nakonec kýžený postup dotáhla. Špatný zápas s dobrým koncem může Koubkovu partu nakopnout, což po čtyřech rozpačitých výkonech na startu sezony potřebuje. Už v neděli přijede do Doosan Areny nažhavený Baník, ve čtvrtek přijde na řadu další kolo kvalifikace o evropský podzim. Plzeň půjde do zápasů proti maltské Gziře znovu v roli absolutního favorita.

Do dalších týdnů ale rozhodně je v týmu co napravovat. Na hrůzném terénu se Koubkova parta dlouho nedokázala prosadit, větší počet hráčů dělal zbytečné chyby a podal výkon pod své možnosti. Kromě závěrečných gólů se nejvíc prosazoval Tomáš Chorý, v největší šanci po Kalvachově centru ale trefil jen břevno.

Zatímco v Plzni se hrálo na krásném zeleném koberci, národní stadion v Prištině přivítal obě jedenáctky na úplně jiném „pažitu“. V některých místech hráčům stěžoval pohyb měkký terén, jinde byla na place místa, která už dlouho vůbec nepoznala trávu. Skákavé oraniště hodně přispělo k tomu, co se dělo na hřišti.

Přes všechny krizové momenty odlétala Viktoria domů spokojená. Nesmí ale přestat myslet na to, že chybělo opravdu málo a proti slabšímu soupeři snadno vypadla a ztropila si zbytečný průšvih hned v úvodu sezony.